王定宇稱監院誤植財產申報　游淑慧質疑：債務欄自動少200萬

▲王定宇。（資料照／記者許靖騏攝）



記者蕭羽耘／台北報導

民進黨立委王定宇遭指控近兩年財產申報數字一模一樣，雖然他今天親上火線指稱是監察院誤植同樣的資料，但台北市議員游淑慧11日質疑，那為什麼債務欄會自動變化而且少200萬？難道監察院會自動減債？

週刊報料，王定宇最近一次申報資料，存款、有價證券等數字，居然都與去年3月公布的申報資料完全一樣，彷彿是複製貼上。而根據監察院去年3月公布，王定宇財產資料是在2019年11月1日申報，監院本月４日公布，則是2020年11月1日申報，二次申報相差剛好1年時間。

對此，王定宇今天在臉書親上火線回擊，聽到有人說財產申報一模一樣，坦白說自己都如常申報，也不曉得有什麼問題，直到上午監察院財產申報處黃組長來電告知，「109年財產申報下載監察院資料時，因誤觸108年資料，以致109年和108年完全一模一樣」。

值得注意的是，《鏡週刊》報導對比發現，這兩次資料中，債務部分有些許變化，其背負玉山銀行金華分行授信週轉金，從去年的4498039元，減少至2349137元。

因此，游淑慧就在臉書質疑，既然是誤下載到108年檔案，導致資料一模一樣，那為什麼債務欄會自動變化而且少200萬？監察院有自動減債功能？