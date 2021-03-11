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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇快閃國會辦公室開會　散會後po文曝行蹤

▲▼ 王定宇今天在國會辦公室。（圖／翻攝自王定宇臉書）

▲王定宇在臉書暴露行蹤，表示自己現身國會辦公室。（圖／翻攝自王定宇臉書）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇遭爆與民進黨發言人顏若芳同居，至今仍未出面回應外界質疑，王定宇11日中午在臉書暴露行蹤，表示自己在國會辦公室，邀集國防部相關單位、當事人，協調軍中漸凍人個案相關權益事項。不過，在該則貼文po出的9分鐘後，王定宇本人已經離開辦公室，稍晚預計透過視訊的方式，參與電視台政論節目的錄製。

已婚的王定宇驚爆同居疑雲，自去年11月起接連被週刊拍到與小17歲的顏若芳同進同出，還被指以臉書打卡的巧妙手法遮掩行蹤。過去習慣在臉書發表早安文的王定宇，僅在10日暫停更新一次，11日一早再度恢復固定的早安文，且地點顯示位於台南仁德。

▲▼立委王定宇在立法院辦公室打卡快閃 媒體趕到現場已經人去樓空。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王定宇在立法院辦公室打卡快閃，媒體趕到現場時已經人去樓空。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，王定宇11日中午再度於臉書發文，表示自己在國會辦公室，邀集國防部相關單位、當事人，協調軍中漸凍人個案相關權益事項，歷經四個月的溝通，謝謝各單位的努力，終於有了可行的解決方案。

不過，就在該則貼文po出後的9分鐘，經記者實際走訪王定宇國會辦公室，發現王定宇本人已經離開立法院。經過詢問助理得知，王定宇今天早上確實有進入辦公室，但不清楚委員私人的行程。

根據王定宇在臉書po出的照片，可發現在辦公室內的3張圓桌上，總共放置了9個紙杯，數量與位置皆與臉書上的照片相符，顯見王定宇才離開辦公室不久的時間。

王定宇辦公室助理證實，王定宇確實稍早有進入辦公室，但對於委員私人行程不得而知。經詢問同樓層的民進黨立委洪申翰辦公室，助理則表示今天早上沒有見到王定宇本人出入。

▲▼王定宇國會辦公室。（圖／記者林銘翰攝）

▲王定宇辦公室留著稍早會議使用過的紙杯。（圖／記者林銘翰攝）

此外，三立電視台政論節目《新台灣加油》主持人廖筱君10日晚間在社群網站Instagram表示，節目一向關注公領域、大是大非，私領域不是我們的重點，「明晚歡迎王定宇上火線」。

據了解，該節目的錄影時間為11日下午3時許，王定宇原本預計將親自到電視台錄影。不過，稍早電視台已取消通告，王定宇將改以視訊方式參與政論節目的錄製。

對於外界質疑臉書早安文打卡造假，王定宇11日一早在臉書發文反擊，「從來沒有『打卡』表示人在哪裡，從來沒有『打卡』表示人在哪裡」，每一則「早安文」都是如此，助理、家人、支持者都知道。

王定宇也說明，那些早安相片是日常隨時拍的或是網上抓的，都是存在Dropbox內，當天跟氣象軟體合併，並反擊外界不知道的可以溝通，刻意毀謗的就好自為之。

▼王定宇國會辦公室。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼王定宇國會辦公室。（圖／記者林銘翰攝）

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