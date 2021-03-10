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開拓外銷市場　屏東鳳梨前進新加坡餐廳+超市通路

▲屏東縣長潘孟安10日出席麟洛鄉泰吉果菜生產合作社鳳梨出口新加坡封櫃。（圖／縣府農業處提供）

▲屏東縣長潘孟安10日出席麟洛鄉泰吉果菜生產合作社鳳梨出口新加坡封櫃。（圖／縣府農業處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府積極拓展縣內鳳梨外銷市場，縣長潘孟安10日出席麟洛鄉泰吉果菜生產合作社鳳梨出口新加坡封櫃，在後續訂單效應下，預估今年新加坡銷量將倍數成長達500公噸。

潘縣長並說，近期鳳梨採購熱潮，但卻也傳出外銷市場價格失衡問題，呼籲農民不必恐慌搶收，在縣府穩住供需市場並維持產地每台斤13、14元均價下，鳳梨外銷將能穩定出貨。

他表示，在疫情及中國大陸宣布禁止進口台灣鳳梨雙重衝擊下，縣府及在地農民及農民團體等積極布局全球拓展海外訂單，今年迄今屏東鳳梨外銷已有3946公噸，出口值達1億元。其中出口新加坡市場，去年達243公噸，較108年增加2.5倍，今年迄今也有51公噸，預估今年屏東鳳梨外銷新加坡量將會倍數成長，達到500公噸。

潘縣長說，屏東是國內鳳梨最大產地，也是全台火車頭，3月底屏東鳳梨將進入產季高峰，更需要穩住供需市場及價格調控，否則屏東鳳梨崩盤，後續高雄、台南及嘉義等產區也無法倖免。而面對這次鳳梨事件，更應正視供銷體制，除了擴大內需外，更要同步啟動國外市場分流，而不是一次性消費購買，期望在中央地方攜手合作下，調配產銷顧好品質，讓台灣果品外銷延續佳績。

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