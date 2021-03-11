才剛控被婆婆咬傷...前空姐提油縱火燒夫！老公80%燒燙傷搶救中

▲前空姐縱火燒夫。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者白珈陽、游瓊華、李忠憲、林昱萱／台中報導

台中市豐原區社皮路11日清晨6時許發生一場嚴重火警，當時一名前空姐疑似提油縱火燒夫，導致丈夫全身受有80%的二度灼傷，而前空姐本身也因此受到50%的三度灼傷，目前兩人均已被送往醫院搶救，至於事件詳細發生原因，仍有待進一步調查釐清。

據了解，該名李姓前空姐就是日前在網路上控訴婆婆惡意將其咬傷的原PO，而當時她也證實自己已經與丈夫搬出去住，沒想到今晨她與丈夫因故起口角，前空姐就涉嫌在屋內潑灑汽油縱火。另外，根據當地民眾表示，「前空姐夫妻經常吵架，有問題的不是女的，反而是男的，男的對女的家暴已有好幾次，甚至曾在社區中庭就打人。」而當地警方證實，有處理這對夫妻的吵架糾紛多次紀錄，應該有五次以上，但都是隔一段時間就通報一次，到場處理後就沒事，沒有動手打人狀況。

此外，警消到場前火勢已由現場人員自行撲滅，而經警方了解李女與其夫楊男因感情問題發生爭執後，於室內點燃汽油，雙方均受有灼傷，經送醫救治無生命危險。另外，本案李女涉及刑案部分，警方將依法調查偵辦。

警方呼籲民眾，生活中遇有問題，請務必理性溝通，並透過相關管道尋求協助。尊重自己及他人的生命，才是解決問題最重要的一步。