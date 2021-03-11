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社會 社會焦點 保障人權

華山分屍魔還想出書！無悔意判賠1401萬　家屬慟：應趕快判死

記者羅志華／台北報導

陳伯謙於2018年6月1日凌晨，在北市華山草原性侵、分屍高姓女子，至今仍有部分屍骨找不回，也讓當時進行中的「120草原自治區」直接停止，高女父母向陳伯謙求償1400萬餘元。北院11日召開記者會說明，指陳伯謙殘忍殺害高女，遭逮後竟還稱要出書「殺人魔的心情自白」，認定他毫無悔意，判賠1401萬餘元。

▲▼華山分屍案兇嫌陳伯謙。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲陳伯謙犯下華山分屍案後，於審理中竟瞎扯出幽靈兇手「Eric」，律師也辯護「無殺人證據」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

陳伯謙當時遭逮後，一度自白坦承殺人，卻又於審理中改口稱案發前，看一名外籍男子「Eric」與高女談話，也不知2人後來去哪，幾天後從Eric留下的箱子裡，驚見高女屍體，又在Eric的脅迫下，才協助分屍、棄屍。

▲▼華山分屍案兇手陳伯謙。（圖／記者吳銘峯攝）

▲陳伯謙經二審判無期後，目前更一審進行中，民事部分，北院11日判他應賠家屬1400萬餘元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

但陳伯謙從頭到尾都無法交代「Eric」究竟是何人，且檢警查了老半天，也找不到這名「Eric」，疑似根本是瞎掰出一個不存在的人，進行「幽靈抗辯」，而他的委任律師也是一絕，直到本案刑事二審都判完了、民事求償最後一次開庭，仍堅稱本案「沒有陳伯謙強制性交及殺人的證據」。

陳伯謙經一審判死、二審無期逃死後，目前更一審進行中，高女父母另依喪葬費、精神撫慰金，分別向陳求償659萬7561元、715萬8633元；北院認為，陳伯謙手段殘忍、嚴重侵害家屬權利，在羈押時竟還表示想出書牟利，顯見毫無悔意，依法判賠。

高爸爸受訪表示，即使判賠1401萬，但夫婦倆失去女兒依然傷心，對陳伯謙還想出書更是氣憤，認為他犯下重罪依然談笑風生，根本毫無悔意，「這種殺人魔應該趕快判死刑」。

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