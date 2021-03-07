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前空姐上網控公婆狠虐咬人　公婆出面反控：根本是她自導自演！

▲被婆婆咬、潑辣油。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲一名前空姐上網指控遭婆婆咬、潑辣油。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者白珈陽／台中報導

一名前空姐上臉書社團《爆料公社二社》指出，公婆得知她比丈夫年紀大7歲後，常藉故刁難、各種言語霸凌，日前更被婆婆咬傷手臂、潑辣椒油，還在扭打過程中不慎用菜刀傷人，婆媳倆徹底撕破臉。然而，遭指控的婆婆7日出面表示媳婦也有動手，不但遭對方狠踹腳、甩巴掌及掐頸部，刀子也是她帶來的，通通是自導自演，已向警方聲請家暴保護令。

這名前空姐在網路上表示，起初公婆很祝福他們的婚姻，也承諾會把她當自己女兒疼愛，「就在她得知我大男友（現在是先生）7歲時，起初說OK，但開始很明顯地找我麻煩，對先生也沒好臉色」。她指出，自從和公婆出現摩擦後，和丈夫在婆家住處附近買了一間房搬出來住，希望能改善婆媳互動，未料上個月底和丈夫回婆家拿東西時，婆婆竟然無預警趁她不注意時，彎下腰咬住她手臂，還拿辣椒油潑在她胸口，「我拿起菜刀叫他別靠近我，她也發瘋般跟我拉扯，又在拉扯中去削掉我右手無名指一片肉，我老公過來之後，她竟然說大叫，說我自己咬的誣賴她」。

▲被婆婆咬、潑辣油。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲前空姐PO出手指遭利刃劃傷的照片，稱遭婆婆削掉右手無名指一片肉。（圖／翻攝自爆料公社二社）

前空姐PO出右手臂上的齒痕、右手指布滿鮮血的照片以及驗傷單，強調將會硬起來提告，請法院對比齒痕，還給她一個公道。

媒體今日找到遭指控的公婆，公公反控文中所說的菜刀，是媳婦自己帶去的，割傷也是對方自己割，報119也同樣是對方報案，通通是她自導自演；至於齒痕，則是因為媳婦要咬太太的脖子，太太要反抗才會咬。婆婆則說，媳婦不但要掐她脖子，還欲剪她頭髮，爭執過程中更被對方甩了10多下耳光，甚至腳都被她踹到瘀青，直到現在腳都還在痛。

轄區警方證實，上月24日下午曾接獲這對公婆的報案，稱該名前空姐回家後就開始砸東西，讓他們很害怕，遂聲請保護令，警方也向法院聲請受理在案，不過目前為止尚未接獲該名前空姐提告。

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