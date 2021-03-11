趁丈夫熟睡時縱火！他80%燒傷　前空姐送醫後打給公公：幫我餵小鳥

▲前空姐控婆婆咬人，今晨疑似縱火。（圖／翻攝台中市義勇特搜隊、豐原緊急互動平台、李女提供）

記者白珈陽、林昱萱／台中報導

台中市一名李姓前空姐4天前在網路上控訴遭到公婆霸凌，甚至還被婆婆咬傷，雙方各執一詞，陷入羅生門當中。未料，今晨卻傳出李女趁著丈夫熟睡時潑灑汽油縱火。對此，李女的公公氣憤表示，媳婦縱火過後，竟然一點也不關心丈夫病情，只打電話回來要我去餵她的小鳥。

據了解，李女日前在臉書社團《爆料公社二社》指控被婆婆惡意咬傷、潑灑辣椒油等，而針對其指控公婆也反咬，是媳婦先動手要咬婆婆的脖子，還欲剪她頭髮，爭執過程中媳婦還甩了她10多下耳光，甚至腳都被她踹到瘀青，直到現在腳都還在痛。針對婆婆的指控，李女則控訴這些內容都是子虛烏有，雙方各說各話，讓事件真相越發撲朔迷離。

▲前空姐住家今晨傳火警，左圖為丈夫，右圖為前空姐。（圖／民眾提供）

這場婆媳之爭仍未落幕，今晨就傳出李女疑似與丈夫發生口角，竟然就趁著丈夫熟睡時提油縱火，而丈夫也因此受到全身80%的燒燙傷，而她自己也因此受到50%的燒燙傷，目前兩人均在醫院搶救當中。不過，詭異的是，根據李女公公表示，李女在被送往醫院後，竟然要護士打電話給自己，要自己去幫忙餵她養的小鳥，過程中一點也沒有關心自己丈夫的病情，只關心要餵小鳥。