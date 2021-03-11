美國務卿稱「台灣能為世界作出貢獻」　外交部：與拜登密切合作

記者陶本和／台北報導

有關美國務卿布林肯（Antony Blinken）出席美聯邦眾議院外交委員會舉行的聽證會時表示，台灣是強健的民主政體及科技重鎮，能對世界作出貢獻。外交部11日表示，我國政府持續與拜登政府團隊密切合作，無論在維護民主、國際公共衛生挑戰或經貿領域，將在台美長期友好的深厚基礎上，進一步強化台美全球夥伴關係。

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）



美國務卿布林肯於美東時間10日出席美國聯邦眾議院外交委員會聽證會，針對外委會「亞太小組」眾議員金映玉(Young Kim, R-CA)發言時，指出美國支持台灣參與世界衛生組織(WHO)、邀請台灣參加美方將舉辦的「民主峰會」及台美自由貿易協定談判的立場。

至於布林肯國務卿則做出正面回應，稱許台灣是強健的民主政體及科技重鎮，能對世界作出貢獻，武漢肺炎（COVID-19）疫情便是絕佳範例。

對此，外交部表示，感謝布林肯再度公開表達對台灣的堅定支持，以及對我國民主制度及防疫成果的肯定，我國政府持續與美國拜登政府團隊密切合作，無論在維護民主、國際公共衛生挑戰或經貿領域，將在台美長期友好的深厚基礎上，進一步強化台美全球夥伴關係。