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前空姐嫁小7歲尪！婆婆「發狂咬人」潑辣油…狂酸：還生得出來？

▲▼被婆婆咬。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲被婆婆咬、潑辣油。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者黃可昀／綜合報導

因為自己比老公大7歲，公婆得知後竟然翻臉，不只言語霸凌甚至還動口咬人！一名45歲人妻透露，她擔任空服員國外線15年，目前從事網拍店商，偶爾接家教賺外快，前年透過網路認識現在老公，原本和公婆互動都很良好，但對方知道她年紀以後態度明顯轉變，雙方上個月甚至大打出手，婆婆不僅咬她、潑辣椒油，還在扭打過程中不慎用菜刀傷人，婆媳倆徹底撕破臉。

人妻在臉書社團「爆料公社二社」表示，起初公婆很祝福他們的婚姻，也承諾會把她當自己女兒疼愛，「就在她得知我大男友（現在是先生）7歲時，起初說ok，但開始很明顯地找我麻煩，對先生也沒好臉色」，單獨相處時，婆婆會酸她「妳還生得出來嗎？」甚至懷疑她是覬覦財產，原PO無奈表示，「說真的若我要找長期飯票真的不用找他們，我自己一個月賺的比他們一家三口加起來還要多2、3倍。」

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▲▼被婆婆咬。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲原PO已驗傷準備提告。（圖／翻攝自爆料公社二社）

自從和公婆出現摩擦後，原PO和先生在附近買了一間房搬出來住，希望能改善婆媳互動，沒想到上個月底和先生回婆家拿東西時，婆婆竟然無預警趁她不注意時，彎下腰咬住她手臂，還拿辣椒油潑在她胸口，「我拿起菜刀叫他別靠近我，她也發瘋般跟我拉扯，又在拉扯中去削掉我右手無名指一片肉，我老公過來之後，她竟然說大叫，說我自己咬的誣賴她。」

如今原PO手臂被咬的傷勢尚未痊癒，公婆仍態度囂張不願退讓，所以她決定硬起來提告，請法院對比齒痕，還給她一個公道，「就我所知他們早就去警局告我騷擾了，但無所謂，就法院見了」，與婆家的關係宣告徹底破裂。

網友看完原PO經歷後，也傻眼回應，「好像8點檔劇情，可怕」、「為了妳的生命安全跟未來，妳確定還要走下去？這公婆太恐怖了」、「真的不要再回去找這種病態的人了，告完就當做不認識了」、「你老公去哪...怎麼都不保護你？」

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