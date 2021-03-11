王定宇稱「從沒打卡表示人在哪」　宅神酸爆：問你打炮回我打卡

▲王定宇。（圖／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

已婚的民進黨立委王定宇爆出同居情後，11日一早恢復早安文地點顯示於台南，並針對外界指控作假打卡文做出回應，要刻意毀謗者好自為之。不過，名嘴「宅神」朱學恒隨後在臉書開酸，「問你打炮回我打卡」。

對於外界質疑臉書早安文打卡造假，王定宇表示，「從來沒有『打卡』表示人在哪裡，從來沒有『打卡』表示人在哪裡」，每一則「早安文」都是如此，助理、家人、支持者都知道！

王定宇說明，那些早安相片是日常隨時拍的或是網上抓的，都是存在Dropbox 內，當天跟氣象軟體合併。並反擊外界，不知道的可以溝通，刻意毀謗的就好自為之。

然而，朱學恒在臉書發文酸，問A答B新境界，跟你問打炮，你回我打卡。不少網友也留言，「差一個字而已，別在意，綠色可以被原諒的」、「反正囤房稅會壓過這新聞，很快」、「記者問的是大海，你跟我講漱口杯？」、「國防專家會打砲正常，會打卡也正常！」

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