林淑芬遭「打入冷宮」首度出席國防考察　王定宇捲同居疑雲未現身

▲立法院外交及國防委員會前往空軍第五聯隊，並頒贈加菜金鼓舞士氣。（圖／取自軍聞社）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇遭爆與民進黨發言人顏若芳同居，立法院外交及國防委員會10日前往空軍第五聯隊考察，隸屬該委員會的王定宇仍未現身，而是與在英國的《全球馬格尼茨基人權問責法》國際推動者Bill Browder進行視訊會議。此外，因萊豬跑票遭轉調委員會的民進黨立委林淑芬，則首度現身國防相關考察行程。

立法院外交及國防委員會10日下午由召集委員、民進黨立委趙天麟偕同林淑芬、國民黨立委廖婉汝、溫玉霞等人前往空軍第五聯隊考察，實地了解空軍近期執行聯合情監偵的任務概況，並對單位戮力戰備訓練成效的努力付出，表達肯定與感謝。

在國防部常務次長莫又銘中將、空軍司令部參謀長黃志偉中將等人的陪同下，一行人前往空軍第五聯隊聽取任務簡報，了解單位執行戰備訓練任務等實際情形，並視察作戰隊、警戒室及模擬機訓練室等處所，頒贈加菜金，對官兵戮力戰備任務的精實表現，表達肯定與嘉勉。

莫又銘也代表國防部長邱國正，感謝立委關心國軍建軍備戰工作，並以務實的態度及前瞻思維，具體提供單位建言，強調國軍官兵將持續戮力戰訓任務、不負國人託付。

▲王定宇與時代力量立委王婉諭、民進黨立委范雲、Bill Browder召開視訊會議。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）



其中，隸屬外交及國防委員會的王定宇，本次未出席考察行程，不僅上午罕見地未在臉書發表早餐文，身兼中常委的他下午亦缺席民進黨中常會。王定宇晚間在臉書發文，表示當時是與在英國的《全球馬格尼茨基人權問責法》國際推動者Bill Browder進行視訊會議，但全文隻字未提到顏若芳。

自從同居疑雲爆發後，王定宇、顏若芳皆選擇刻意避風頭不現身，王定宇為避開媒體詢問，僅在10日上午被捕捉到開車載著小孩出門上學，其手機則持續未接聽，尚無法取得本人回應。

此外，林淑芬因為萊豬跑票，遭到民進黨中評會決議停權1年、若再犯則停權3年，也導致新會期落腳外交及國防委員會，林淑芬本次也首度現身國防考察行程。

對此，林淑芬日前受訪時表示，民進黨奪了她對擅長、關注領域的專業，也讓自己被打入冷宮，「他們處分的不是委員問政的權利，處分的是人民」。

▼飛行員為立委解說戰機性能。（圖／取自軍聞社）



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