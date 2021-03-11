財產申報複製貼上？「2年一模一樣」　王定宇存款數字怪怪的

圖文／鏡週刊

民進黨立委王定宇被本刊直擊頻繁在民進黨美女發言人顏若芳台北住處同居過夜，而除了緋聞風波外，本刊查閱監察院公布的王定宇擔任立委後歷次財產申報，赫然發現上週五（5日）公布的最近一次申報資料，存款、有價證券等數字居然都與去年3月公布的申報資料完全一樣，彷彿是複製貼上。

監察院去年3月公布的王定宇財產資料，是王在2019年11月1日申報，而監院上週五公布的資料，則是王2020年11月1日申報，二次申報相差剛好1年時間。

而本刊對比發現，王定宇這2次申報的財產中，包括台南市仁德區公園段土地3筆及建物2筆、轎車2輛、存款189萬7,961元、有價證券（股票）193萬4,070元及保單8筆，都完全一模一樣，沒有任何變動。

他申報的財產資料中有變化的僅有債務部分，王定宇背負的玉山銀行金華分行授信週轉金，2020揭0露的資料為449萬8.039元，上週五揭露的資料則是234萬9,137元，減少了214萬8,902元。王定宇妻子背負的股票融資189萬二次申報均未變動。

進一步分析王定宇申報的個別存款帳戶，他名下帳戶共有15個，包括合作金庫、合庫屏南分行、一銀竹溪分行、一銀金城分行、彰銀南台南分行、國泰世華台南分行、高雄銀行建國分行、新光銀行東台南分行、陽信銀行健康分行、中華郵政2個帳戶、元大銀行府城分行、玉山銀行鹽行分行、日盛銀行台南分行、中信銀行台南分行；他妻兒名下帳戶則共有19個，但二次申報的每個帳戶金額都完全一模一樣，全無異動。

立委月薪為19萬6,320元，加上1.5個月年終獎金，王定宇每年可領得265萬320元，而去年1月適逢立委大選，王定宇獲得11萬6,174票，依法每票可領得30元選舉補助款，因此王定宇去年還可額外再從國庫領取348萬5,220元。

根據《公職人員財產申報法》第12條第1項規定：「有申報義務之人故意隱匿財產為不實之申報者，處新台幣20萬元以上400萬元以下罰鍰。」同條第3項規定：「有申報義務之人無正當理由未依規定期限申報或故意申報不實者，處新台幣6萬元以上120萬元以下罰鍰。其故意申報不實之數額低於罰鍰最低額時，得酌量減輕。」

對王定宇連2年申報存款數據一模一樣，國民黨立委吳斯懷質疑：「難道他一整年存款都不進不出嗎？都沒有利息收入嗎？這一聽就知道絕對有問題！」吳斯懷批，他去年就職立委後，為了如實申報財產非常謹慎地把每一本存簿都找出來確認，王定宇顯然是抄襲前一年的資料，涉嫌財產申報不實，監察院並未審核就把申報資料公布，也可能有監督不周的問題。

另一位不具名的立委表示，每年存款帳戶至少會有利息自然產生，連續2次存款數字都一模一樣是不可能發生的事，監察院應查清楚是王定宇填表時填錯？還是有其他原因？



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