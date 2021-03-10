就職半年施政滿意度近7成　陳其邁：接地氣繼續努力

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長陳其邁上任滿半年，為了解高雄市民對陳其邁團隊的施政滿意度，平面媒體公布高雄市最新施政滿意度調查，民調顯示，有68.3%的市民對陳其邁的施政感到滿意，其中39歲以下到18歲間的高雄市民對陳其邁滿意度最高。對此陳其邁表示，市政要接地氣，會持續加緊腳步。

高雄市長陳其邁上任滿半年，《上報》公布高雄市最新施政滿意度調查，其中高雄市民對市長陳其邁則有68.3%的滿意度，其中年輕族群普遍對陳其邁頗為滿意，39歲到30歲間的高雄市民的滿意度為79.3%，29至18歲的年輕市民對陳其邁滿意度更高達81.1%。

對於此份民調，陳其邁表示，民調是參考，施政要如何能夠更接地氣，服務更多市民，更重要的是說要能夠很快跟時間賽跑，譬如說在產業轉型，或者是促進就業以及改善交通跟降低空汙，都是市民最關心的這些事項，也會持續地不斷努力。

陳其邁提及，像是中博高架橋以及民族陸橋的拆遷，都是跟城市發展轉型非常關鍵的議題，他說；「我也常跟局處首長大家勉勵，因為這個過程難免都會有一些做得不好，或者做的不夠的地方，應該要更貼心，更服務市民。像大家對於標線的這些事情，市民有一些不同的意見，即使是已經工程在做，但是我也跟我們工程人員大家努力說，其實我們不只要好，還要做得更好，有大家的意見，假如覺得可以改善，那我們就應該更虛心接受。」

而面對議會，陳其邁表示，「我在議會不分黨派，不管是任何建議質詢，甚至地方的建設，這個都跟市民有關，那我們也會很謙卑來跟議會溝通，在整個施政推動上能夠更努力更落實。」

針對市民最關心招商經濟問題，他說：「不管是5G AloT園區，已經總統、院長宣布，中央國家級的經濟建設計畫，大概投資110億來讓我們的高雄能夠加大數位轉型的力道，橋科的進度也都如期進行，輕軌也恢復動工，在過年期間，我想輕軌串聯整個我們的亞洲新灣區的綠帶跟未來到美術館。」他認為這些都會讓高雄能夠加快腳步，因此他會更努力跟時間賽跑。

時間對我們來說完全沒用！