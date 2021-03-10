少女失蹤2個月！離家千米　警尋獲給「愛的抱抱」母平安符致謝

▲少年隊尋獲少女後，少女母親送上平安符給員警當作謝禮。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有名未成年少女小雯（化名）從過年前的寒假期間就離家失蹤了兩個月，高雄市少年隊日前在苓雅區找到人，將她帶回家，小雯的母親見到女兒平安歸來，特別向神明祈求平安符送給員警致謝，一方面表示感謝另一方面也替員警祈求執勤過程順利平安。

警方表示，根據調查小雯失蹤的這兩個月，她一直住在同學家中，且同學的住家離她家僅僅一公里距離，但是小雯沒有告知家人去向，而且她也沒有向學校請假，因此遭到學校通報中輟，在這段時間內，小雯的母親因病住院，導致員警上門多次都吃了閉門羹，協尋進度毫無進展，直到她的母親出院發現女兒逃家輟學，請求少年隊幫忙找人，員警訪查學校向同儕搜集情資，才順利找到小雯並將她帶回學校由輔導老師進行關懷，結束這場驚魂記。

▲少年隊尋獲少女後，女警給予她關懷擁抱。（圖／記者黃子倩翻攝）

少年隊員警進一步表示，順利找到小雯後，拿到小雯母親求得的平安符，心裡立刻聯想到兒童文學「奶奶的護身符」一書，正如書中所寫，奶奶走了很遠上山求了一張平安符，一直戴在小男孩身上，期間男孩遭遇一些劫難，由於五百羅漢的守護，男孩終於長大而能獨立面對。

員警用此故事期許自己化身守護孩子、守護學生的羅漢，也以此故事輔導告誡小雯，孩子的平安與健康是父母長輩最在乎的事，現實生活裡有著各種誘惑和危機，自己務必要注意生活交往，避免因一時輟學成為犯罪加害者或淪為被害者。

▲少年隊尋獲少女。（圖／記者黃子倩翻攝）

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