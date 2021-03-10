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社會 社會焦點 保障人權

484心虛？高雄男偷拔發財龜6腳＋1尾巴　「擲筊」後下手全都錄

▲▼ 苓雅區一家廟宇的發財龜被偷 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄苓雅區一家廟宇的發財龜被人偷竊。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄苓雅區一家廟宇3月初舉辦一年一度的乞龜祈福活動，在活動結束時，警方接獲報案表示廟內供桌上信徒求得的2隻發財龜，遭到一名男子徒手竊取，將發財龜的6支腳及1支尾巴偷走，總計損失5千多元，經員警擴大調閱監視器發現一名男子涉有重嫌，令員警啼笑皆非的是，這名竊賊偷東西時還先向關聖帝君膜拜、擲筊後才動手行竊，但犯案過程全被監視器拍了下來，24小時內被警方火速查緝到案。

警方表示，這5歲的蔡姓男子行竊之前曾向關聖帝君膜拜，並拿起神筊擲筊後才動手行竊，據廟方表示，這2隻遭竊的發財龜，是用百元鈔票以及5元硬幣黏鑄而成，其中百元的發財龜信徒乞得的價格約為3萬3800元，5元硬幣發財龜乞得價則約1萬800元，蔡男徒手拔走發財龜6支金腳及1支銀尾巴，損失共約5千元，經警方擴大調閱監視器逐一清查，在一日內順利將人逮補歸案。

▲▼ 苓雅區一家廟宇的發財龜被偷 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄苓雅區一家廟宇的發財龜被人偷竊。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，發財龜竊案發生後，原本擲得發財龜的信徒曾一度拒絕向廟方領取，不過現場再次向帝君擲筊請示，神明依舊指示信徒必須依照約定將發財龜「請回供奉」，所以在廟方人員協助將2隻發財龜缺的龜腳與尾巴補齊後，仍交給信徒領回供奉。

苓雅分局長梁東山表示，民眾切勿因一時貪念、心存僥倖而誤觸法網，並呼籲若有發現任何可疑人事物，可立即通報轄區警方或撥打110，以共同維護社會治安。此次蔡嫌犯案後短短不到1日即遭警方查緝到案，可見宵小不法之犯罪行為，若無善良守法之心，即使虔誠拜拜後，神明亦將不會保佑。

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