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反空污聯盟盼光復高雄的天空！陳其邁：往脫碳的方向努力

▲南部反空污聯盟台灣健康空氣行動聯盟 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲南部反空污聯盟及台灣健康空氣行動聯盟召開記者會，高雄市議員陳美雅(中)、郭建盟(左二)都有出席 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

南部反空污聯盟及台灣健康空氣行動聯盟召開記者會，邀請跨黨派高雄市議員及代表一同出席，關注高雄空品近日連續惡化，呼籲上任將滿兩百天的陳其邁市長，應立即對空污和氣候問題赴市議會做專案報告。對此，陳其邁表示自上任以來推動多項空污改善及減碳措施，希望朝脫碳的方向來共同努力。

針對近期高雄空品不良，南部反空污聯盟及台灣健康空氣行動聯盟10日於立院召開記者會，邀請跨黨派高雄市議員及代表一同出席，關注高雄空品近日連續惡化，呼籲上任將滿兩百天的陳其邁市長，應立即對空污和氣候問題赴市議會做專案報告。環團及市議員共同表示不分藍綠，改善空污是南方的高雄共識，也是全台灣2300萬人呼吸生存大事。

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高市府環保局表示，自陳其邁上任以來推動多項空污改善及減碳措施，包括要求興達電廠4部燃煤機組，秋冬季節運轉機組負載由65%再下降至50%；更要求興達電廠110年起擴大減煤時間，新增4月1日至15日及9月16日至30日共30日的減煤時間；高雄市744座鍋爐原定111年6月30日完成改善符合燃燒天然氣排放標準，市長督促加速改善力道，已提前於109年12月31日全市鍋爐改善完成；而要求高雄前20大工廠提出改善工程，並督促環保局掌握工廠改善進度，要求於期程內完工；最後，於109年8月5日送環保署審議電力設施加嚴標準，等環保署通過後，未來採三年兩階段方式，全市電廠及汽電共生廠污染物排放加嚴至現行標準一半，預計將可減少硫氧化物、氮氧化物合計約1萬公噸的排放量，約佔高雄市工廠排放量27%。

另外針對轄區內11家企業計17部使用煤為燃料之汽電共生鍋爐，已要求中鋼自3月1日起1部鍋爐停燒生煤，9月15日再停2部鍋爐燃燒生煤，將可減少燃煤28.8萬公噸，預估每年減少粒狀物7公噸及硫氧化物59公噸，其餘企業之汽電共生鍋爐將持續要求改用替代性燃料或改用更乾淨天然氣；另更進一步要求台電年底前提出評估，興達電廠3號及4號燃煤機組轉備用期程及4號燃煤機組的除役期程要再提前半年至一年。

面對移動污染源減量，更是積極淘汰高污染車輛，策略包含提升機車檢驗納管率、劃設空氣品質維護區、推動電動公車、提升公共運輸系統使用率、公共腳踏車及共享運具推廣、高雄港區船舶污染管制、前鎮漁港岸電擴充等措施，以減緩本市移動污染負荷。

而針對可能發生空品不良時，環保局更提前於前晚即協調要求興達電廠降低發電負載，並要求轄內41家大型工廠、汽電共生廠、電弧爐業者提前啟動夜間應變措施，亦加強夜間道路洗掃，減少揚塵，當天早上8時還會要求大型營建工地、堆置場提高灑水頻率等減少揚塵措施；加強港區貨料裝卸防護及巡查船舶排煙情形；針對跨空品區污染源，也積極配合中央環保署協調啟動跨縣市飛鷹計畫及稽查計畫，出動空拍機查緝露天燃燒情形。

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對此，高雄市長陳其邁10日下午受訪時說：「對於大型固定汙染源，或移動汙染源，高雄市都希望說能夠往脫碳的方向來共同努力，市長更親自主持空氣汙染防制的會議，我上任之後，所以當然也有環團代表來參加，在整個空汙我想是大家都非常關心，我們都很努力在做，也會跟環團一起來努力。」

時間對我們來說完全沒用！

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