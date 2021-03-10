真的有大便河！高雄橋頭驚見「500米水上漂」　自目牧場栽了

▲高雄某牧場將牛的排泄物排進大排。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄某牧場未依規定處理，竟將牛大便直接排到牧場外的大排，造成大排中漂滿排泄物，觀感和味道都不佳，也影響附近居民生活品質，高雄市環保局立刻派員稽查，發現污染範圍近500公尺，後續將依廢棄物清理法規定進行裁處。





▲水溝中漂著牛隻排泄物 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市環保局日前接報指出，橋頭區豐祥路旁排溝遭畜牧污染，9日一早立即派員到場巡查，經人員沿線巡查，查獲是為橋頭區某牧場將其牛糞未妥善收集處理直接排入水溝內，已嚴重影響周遭環境衛生，除將依違反廢棄物清理法相關規定告發，並限期於9日下午16時前完成大排清理，後續將會不定期針對附近查察是否有從事不法污染情事。

▲環保局人員到場稽查 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市環保局表示，該牧場飼養牛隻範圍為200頭以上畜牧業，而該牧場人員未依規定處理牛糞，直接排入牧場外排溝，稽查人員至現場時發現大排內遍布牛糞尿，污染範圍近500公尺，這樣的非法排放行為已嚴重影響居民生活品質，後續將依廢棄物清理法規定進行裁處。環保局指出，該畜牧場位於典寶溪下游，若未依相關規定處理養牛所產生廢水，將導致水體遭受污染，使河川水質惡化。

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