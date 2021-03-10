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公益換租！彰化和興青創基地招商搶手　修繕工程ing僅剩1處7坪地

▲和興派出所打造成為青創中心。（示意圖／彰化縣文化局提供）

▲▼和興派出所打造為青創基地。（示意圖／彰化縣文化局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮有一座興建於日治時期的和興派出所，具有文資價值，縣府將它規畫為青年創意基地，正在進行宿舍修繕再利用工程，預計6月底完工試營運，目前正在進行第三次招商評選，全部以「公益換租」招商營運模式，免租金，只剩下一間7坪小場域尚未租出去，文化局歡迎有意願的民眾趕緊把握進駐機會。

文化局指出，和興派出所為日治時期公署建築，具有文化資產價值，為扶植青年創業並結合空間再利用，其宿舍群規劃作為青年創意基地之場域，本案經2次招商評選會議，總計招商9處場域，已徵選出8處，剩最後一處「108-5號1樓」尚未徵選出進駐者。

▲和興派出所打造成為青創中心。（示意圖／彰化縣文化局提供）

為繼續鼓勵青年業者勇敢築夢，文化局特別辦理第3次招商評選會議，希望提供一個平台，讓有創業夢想的青年朋友藉由公部門的資源、機會，實現創業夢想。進駐者申請資格為18歲至45歲之青年文創業者，以文化創意產業為方向，採「公益換租」招商營運模式，進駐者以各場域之租金價格轉換為公益內容，提供民眾免費參與，免付租金。

文化局強調，其公益換租的內容需請進駐者規劃，其方向限於文化藝術類相關講座、工作坊、展演、社區營造、進駐者之技術或本縣、鹿港主題活動等。徵件時間自即日起至110年4月1日(四)下午5時止(以郵戳為憑)。

▲和興派出所打造成為青創中心。（示意圖／彰化縣文化局提供）

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