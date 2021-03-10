幫派犯罪頻傳！新北警強力掃蕩黑幫　檢肅幫派分子53人到案

▲新北警強力強力掃蕩黑幫。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

記者陳雕文／新北報導

近日國內發生多起幫派犯罪事件，造成社會觀感不佳，新北市警方配合內政部警政署執行掃黑專案，加強掃蕩幫派不法份子，除針對各地區涉幫派暴力犯罪溯源追查，並以打擊其營生依附處為重點，全力打擊不法幫派，共檢肅53人到案。

新北市警方配合內政部警政署，3日起執行「全國同步掃黑專案行動」，檢肅竹聯幫天道盟及其他幫派組合分子首惡3人、成員12人，涉及恐嚇取財、暴力討債、聚眾鬥毆等刑案及槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，並查扣改造槍械2枝、子彈37發、各級毒品319.11公克。

新北市政府警察局指出，此波掃黑行動期間，鎖定轄內幫派組合成員、經常滋事特定對象等，深入蒐證報請新北、臺北地檢署指揮偵辦。其中，鎖定以「天道盟太陽會」成員黃姓主嫌為首之犯罪集團，與同是太陽會成員的余姓男子，，疑因利益分配不均，雙方約定於基隆市某社區談判，孰料，黃男帶領旗下成員見余男便是一陣猛打，至余男倒地不起始作罷，行為令人髮指。案經本局汐止、土城分局及基隆市警方蒐證完竣，於9日將該犯罪組織首惡及成員共5人檢肅到案，全案依法移請臺灣基隆地檢署偵辦。

此波掃蕩尚有刑大偵一隊檢肅天道盟太陽會成員蕭嫌等5人販毒集團，刑大偵六隊檢肅竹聯幫某堂幹部鄭嫌等2人暴力滋事集團，給予黑道幫派迎頭痛擊，並充分展現警方打擊不法暴力之決心。

新北市政府警察局表示，絕不容許黑道幫派在轄內任何不法活動，如有發現必全力偵辦，並向上溯源為首者及幕後涉及之幫派組織，提報治平專案以組織犯罪移送，貫徹「幫派零容忍」堅定立場，並運用「第三方警政」策略，斷絕賴以生存之各項金流，瓦解危害治安幫派組合，以達到民眾安居樂業之目標。

▼警方逮捕幫派不法分子，查獲球棒、槍械等證物。