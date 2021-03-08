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宜蘭綠色博覽會3／27登場　新北宜蘭共推夥伴縣市週有好康

▲宜蘭綠色博覽會3／27登場 新北宜蘭共推夥伴縣市週有好康。（圖／新北市農業局提供）

▲宜蘭綠色博覽會3／27登場，新北宜蘭共推夥伴縣市週有好康。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

宜蘭縣每年春季的大型環境教育旗艦活動綠色博覽會，將於3月27日至5月9日在蘇澳武荖坑風景區登場。新北市政府與宜蘭縣政府合作，8日於新北市政府6樓大禮堂舉辦「2021宜蘭綠色博覽會登場記者會」，侯友宜市長與林姿妙縣長共同邀請鄉親參與一年一度的春季盛會。

宜蘭縣長林姿妙表示，2021宜蘭綠色博覽會今年活動主題連結聯合國「全球永續發展目標 SDGs」，將生態物種保育、氣候變遷行動、智慧農業、永續漁業、再生能源、減塑倡議融入策展規劃，建構一個在體驗中學習友善環境，在休閒中理解自然生態的「希望城堡」。

林姿妙說，藉由400年前西班牙文學中的夢想騎士唐吉訶德，以大型藝術裝置、定目偶劇、全新創作歌曲、主題館專區展覽，「彰顯人因夢想而高貴，因行動而不凡的價值」，召喚更多如齊柏林導演般為環境奉獻，成就典範行動的勇士。

▲宜蘭綠色博覽會3／27登場 新北宜蘭共推夥伴縣市週有好康。（圖／新北市農業局提供）

▲宜蘭綠色博覽會選在戶外開闊「武荖坑風景區」舉辦。

綠色博覽會選在戶外開闊的武荖坑風景區舉辦，園區青山綠水，風景秀麗，非常適合大家一起來郊遊踏青，同時也能在寓教於樂的休閒體驗中學習友善環境，珍惜生態物種，以及減緩氣候變遷的永續發展理念。為落實防疫新生活，綠博除要求入園需配戴口罩並採實聯制外，在入口處將設置紅外線熱像測溫儀，及於各展館提供測量額溫服務，若有民眾發燒超過37.5度，將進行關懷勸導離園。相關資訊可上綠博官網：http://greenexpo.e-land.gov.tw/

新北市長侯友宜表示，感謝林縣長邀請新北成為宜蘭綠博盛會的夥伴縣市。新北市是全台最大的消費地，擁有403萬人口，市府與國際有機農業聯盟亞洲分會（IFOAM Asia）共同成立「亞洲有機行銷智能中心（CEIOMA）」，推動有機、友善農產品行銷與國際有機農業交流，也創設「友善契作大聯盟」。

▲宜蘭綠色博覽會3／27登場 新北宜蘭共推夥伴縣市週有好康。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長侯友宜表示，感謝林縣長邀請新北成為宜蘭綠博盛會的夥伴縣市。

侯友宜說，今年新北將會以「有機會更好」為主題，在綠博展示新北市政府有機農業國際事務的願景、商業模式的發展，並示範各種智慧化販售、無人販售等商業設施，希望所有人都能在過程中看到「有機」的價值，並找到自己的「機會」，讓台灣農業「有機會更好」！同時也藉由「友善契作大聯盟」，利用線上媒合機制促成穩定的契約農業，持續推動農業健康邁進。

為表達對新北市、花蓮縣、彰化縣等夥伴縣市共同參展的感謝，綠博特別推出夥伴縣市週，其中3月27日至4月2日為新北週，身分證字號F開頭或設籍於新北市之民眾持身分證明文件，不分平假日，一律比照宜蘭縣民只要100元就能入場，錯過縣市週時間，將會回到正常公告票價，敬請把握機會踴躍參觀。

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