▲芭比台灣時裝秀，新北市圖泰山分館展出百件作品。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

3月8日國際婦女節，3月9日則是芭比的生日，新北市立圖書館泰山分館3月7日起至13日止特別推出「芭比的100種姿態」臺灣服裝秀，除了展出100件包括旗袍、漢服、以及原住民等充滿臺灣風味的芭比服裝，芭比迷千萬別錯過！

新北市立圖書館表示，擁有62年歷史的芭比娃娃，造型多變，是美麗與時尚的代表，不只女生喜歡，許多男性也是芭比娃娃的粉絲。此次泰山分館展出的「芭比的100種姿態」作品當中，也有小六男童與7旬爺爺為芭比設計縫製的衣服，巧手完全不輸女生。

▲就讀小六的姬小朋友，從國小二年級開始幫芭比設計、縫製衣服。

就讀小六的姬小朋友，因為看到姐姐玩芭比，而跟著喜歡芭比娃娃，從國小二年級開始幫芭比設計、縫製衣服，目前已經親手幫芭比娃娃縫製了超過30件的衣服。爸爸說，弟弟一開始是利用家裡不要的二手衣、毛巾、月曆當作縫製衣服、配件的素材，起初家人並不知道他要做什麼？

沒想到，幾天後看見衣服的成品，讓大家都嚇了一跳。看到姬小弟弟對服裝設計的喜愛與興趣，父母也讓他去上兒童裁縫課程，讓專業老師教他如何畫設計圖、裁縫、打版，還作了一件裙子送給表妹。

▲高齡72歲的蔡泉昇爺爺與80歲的黃秀奶奶，夫妻倆則每周遠從花蓮到泰山分館上課。

而高齡72歲的蔡泉昇爺爺與80歲的黃秀奶奶，夫妻倆則每周遠從花蓮到泰山分館上課，學習縫製娃衣，一開始爺爺只是陪伴喜歡縫紉的奶奶前來上課，但在老師的鼓勵下，也嘗試自己動手縫製了一件「賽德克族」的原民風格娃衣。

作品完成後，不僅自己倍感成就，也讓爺爺從不會穿針引線的男子漢，搖身一變成為女紅達人。蔡爺爺說，覺得芭比娃娃穿上不同風格的服飾很迷人，為娃娃設計衣服也很有趣，以後會繼續為芭比做衣服。

新北市立圖書館表示，「芭比的Style我做主」票選活動，大小朋友除了可以為芭比設計衣服，優勝者還可以獲得芭比一個。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2909-1727。

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