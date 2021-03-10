拜登處理台灣問題　包道格：模糊方式來安撫中國

▲美國在台協會（AIT）前處長包道格（Douglas Paal）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中評社

拜登政府執政以來，幾次關於台灣問題的官方表態沒有明確表示堅持「美國的一個中國政策」，而是以對「三公報、台灣關係法、六項保證」的「長期承諾」來模糊表態政策未變。對此美方專家解讀是，這是美中關係惡化下，拜登政府為了緩和國內政治壓力的言辭模糊化，更重要的是看拜登政府實際對台做什麼。

前美國在台協會台北辦事處長包道格（Douglas Paal）表示，他的初步猜測是，北京通常在美國新政府的這個階段都會在美國對台政策上得到美方的某種再保證，即便是川普政府在這個時候也給予了北京再保證。缺乏清楚的表態導致北京警告：在拜登治下，美國對台政策不應出現新的漂移。他對中評社說，白宮發言人似乎在回應北京的這種關切。沒有提「一中政策」，由「長期的承諾」所彌補。他假設這種說法就是意在包含「一中政策」，除非事實證明是另外一回事。

考慮到美國國內的情緒從中國大陸移向台灣，包道格表示，理解為何拜登政府官員不願意因為似乎在取悅北京而招來批評，然而還是要發現模糊的方式來安撫中國，以免最壞的恐懼成真。

現任卡內基國際和平基金會傑出研究員的包道格認為，在兩岸問題上不迅速採取行動，符合拜登政府的利益。因為共和黨人會抓住拜登政府任何示弱的跡象，拜登政府敏感職位的提名仍需得到國會確認。他指出，美國國內的優先事項要放在首位；盟友也需要被召集起來，就像即將登場的美日澳印「四方會議」一樣（外界預計12日登場）。包道格認為，拜登政府正在一點一點地慢慢來，稍後可能會進行澄清。

▲前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）。（圖／總統府提供）

前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）表示，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）8日的表態確實提到了三個聯合公報。這些體現了「一中政策」，所以她含蓄地肯定了這一點。

卜睿哲對中評社說，莎琪基本還可以提到「一個中國」政策的其它方面。例如，她本可以說，美國政府希望兩岸的分歧以台灣人民可以接受的方式和平解決。但由於美國尊重台灣的民主制度，這仍是美國政策的一個關鍵因素，無論發言人是否在這個或那個場合提到。

現任布魯金斯學會非常駐高級研究員的卜睿哲稱，他沒有在中國「兩會」的對台表態中看到特別的新東西。他希望大陸觀察人士不必過份關注美國官員說了什麼，而多關注為什麼「一國兩制」在台灣沒有市場。

▲美國總統拜登。（圖／路透）

史汀生中心東亞項目共同主任孫韻對中評社表示，美方提三個聯合公報、「台灣關係法」、「六項保證」，與其「一中政策」是一脈相承的。美中雙方在台灣問題上一直各說各話，看雙方在台灣問題上的博弈，不僅要看說什麼，更要看做什麼。

孫韻認為，拜登在台灣問題上的政策肯定不會與川普的政策完全切割，因為這是個政治問題。她說，就算是拜登有些事不做，也不等於他會公開說他不會做。比如蓬佩奧取消對台交往限制，但迄今並沒有看到拜登在政策執行層面實際取消了交往限制。到目前為止，拜登政府的對台政策沒有超出川普政府之前的程度，更不用說超過川普時代的烈度。

從北京方面說，孫韻指出，王毅的話說得很堅決，但沒有超出之前的界限；李克強強調「九二共識」、和平發展，也證明北京還是以和統為目標，武統是作為對「台獨」的防範。