美日澳印「四方安全對話」12日登場　白宮發言人：拜登重視印太盟邦

▲美國總統拜登重視印太盟邦。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

白宮發言人莎琪今天表示，美國總統拜登12日將與日本、印度和澳洲領袖舉行線上峰會，這是美國、日本、印度及澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）首度舉行領袖峰會。

莎琪（Jen Psaki）告訴記者，這顯示拜登是如何重視美國在印太地區的盟邦和夥伴。

莎琪表示，她預期會中會討論國際社會所面臨的一系列問題，「從冠狀病毒的威脅到經濟合作，當然也包括氣候危機」。

印度外交部說，與會領袖將討論「攸關共同利益的地區和全球問題，朝維持自由、開放和包容印太地區的實際合作領域交換意見」。

印度外交部在聲明中表示，峰會也將討論供應鏈、新興和關鍵科技、海洋安全和氣候變遷。

由於中國在印太地區和世界其他地區採取日益強勢的外交政策姿態，美國期待與主要盟邦鞏固關係。

印度已呼籲其他Quad會員國投資其疫苗產能，以反制中國日益擴大的疫苗外交。

印度表示，會中也將討論目前持續中的對抗疫情行動，並探討「確保印太地區擁有安全、公平及平價疫苗的合作機會」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本月稍後也將訪問日本和南韓，這將是拜登元月就職以來，美國外交與國防最高官員首次訪問亞洲盟邦。