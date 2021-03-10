洪申翰：核四公投就是核災公投　盼台灣真正走向非核家園

▲朝野立委與民團舉辦「311核災十周年，記取福島經驗，堅持非核家園」座談會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

2011年發生的311東日本大地震，進而引發福島核災將屆滿10年，民進黨立委洪申翰10日表示，核四公投很可能就是一個核災公投，台灣還有一群對核電非常狂熱的人，希望透過政治上的公投，硬是要重啟過去已經不斷證明非常危險的核四，希望民眾做出選擇，讓台灣真正走向非核家園。

2011年的311東日本大地震引發福島核災，如今311將屆滿10年，時代力量立委陳椒華、民進黨立委洪申翰、台灣民眾黨立委蔡壁如、台灣公民參與協會、綠色消費者基金會10日上午於立法院舉辦「311核災十周年，記取福島經驗，堅持非核家園」座談會。

陳椒華表示，時代力量與她本人長久都是反核，即使現在支持藻礁公投，主要原因是藻礁有不可替代性、7600年的形成自然地景，是獨一無二，所以天然氣接受站絕對不應該設在可以成為台灣之光的珍貴地景上，政府在節能與替代方案應該更加努力。

陳椒華說，在福島核災前夕、台灣成為非核家園的前提下，希望政府更積極推動地熱、太陽能屋頂等綠能，高耗水、高耗電的產業應該儘速逐年遞減、甚至淘汰，整個能源結構才可以重新分配，天然氣接收站就不一定要蓋在有藻礁的地方。

▲時代力量立委陳椒華、民進黨立委洪申翰、台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者林銘翰攝）



蔡壁如指出，核一、核二、核三廠應該分別在2019、2023、2025年除役，「2025非核家園不是民進黨喊的，就是會除役」，可惜政府沒有提出研議計畫，到現在已經來不及了，因此更應該好好討論我國能源政策應該走向哪裡，包括我國發展的綠電、工業發展，都是需要去面對的。

蔡壁如認為，非核家園應該很難走回頭路，核四廠的興建過去國民黨、民進黨爭論20年，導致錯過發展再生綠電的機會、現在很多都需要仰賴國外技術，有關台灣的能源轉型跟2025淨零碳排，民進黨、國民黨應該對核電休兵，好好坐下來討論接下來的問題。

蔡壁如也說，核一廠目前處在除役過渡階段，按照計劃2027年就要面臨拆廠，使用過的燃料棒要移到儲存槽，原先設計只裝10年的燃料棒，至今已經多運轉了40年，是這一代國人要正式面對、處理的事情，絕對不可以漠視、留給下一代，「面對問題是解決問題的第一步，在我們這一代就要正視核廢料何去何從、該如何處理它」。

洪申翰提到，台灣這幾年有點可惜，有些人流傳著一種說法，「日本即便發生福島核災，人家還是重啟核電」，但這是偏頗的訊息，日本確實這幾年有重啟核電，但總共50幾座的反應爐只重啟9座，甚至正在運轉的只有4座，遠遠少於這幾年已經除役、廢爐、被要求不可重啟的反應爐。

洪申翰指出，台灣今年還有一個核四公投，有一群人、對核電非常狂熱的人，還是希望透過政治上的公投，硬是要重啟過去已經不斷證明非常危險的核四，甚至有貢寮的鄉親也說，如果真的讓這群人硬把核四啟動、不顧過去千瘡百孔的歷史啟動，這將是把台灣逼近核災懸崖的公投。

洪申翰認為，核四公投很可能就是一個核災公投，因此必須讓更多人知道，核一廠的燃料棒目前還放在冷水池裡，不知道該怎麼辦，核二廠也因為燃料棒爆滿，導致必須提前停機，種種事實都已經證明，核電就是無法再好好使用的能源。

洪申翰表示，核電過去已經累積太多問題，現在要收拾過去長期忽視的問題，這就是核電在台灣的現況，因此才要把很多事實、狀況攤在社會面前讓大家知道，今年8月就要讓民眾清楚做出選擇，讓台灣真正走向非核家園，不要再受少數核電狂熱份子的操弄。

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