搶攻日本市場！花蓮農民團體參與東京食品展　主攻農產加工品

▲▼展品以熱門的米麵製品、休閒零食和保健品，如有機純米麵條、純米粉、呷促米米餅、三色薑黃等為主。(圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

亞洲最大食品展「東京國際食品展」正式登場，本屆食品展雖受到新冠肺炎疫情影響，花蓮縣政府仍持續協助縣內農友拓銷日本市場，從3月9日到12日期間，以展示產品、數位化線上洽談方式，參加在日本東京幕張展覽館舉辦的食品展。

花蓮縣政府表示，花蓮米與各式農特產品以品質優良揚名海外，近年來花蓮積極推動農產品加工，農產加工製品受到市場青睞，本年度花蓮的富里鄉農會、樂弟食品、小農有機日記商行等，在縣府輔導協助下參加本次食品展，期盼深入日本市場商機，打響花蓮優質農產品牌。

現場展品以居家生活型態熱門的米麵製品、休閒零食和保健品，如有機純米麵條、有機純米粉、呷促米米餅、三色薑黃等為主。搭配簡潔易懂的外語廣告宣傳、以及外貿協會的專人現場解說，還特別備妥從台灣空運到日本的小包裝樣品，提供與會者體驗試吃的機會。現場也在外貿協會人員的協助下，即時辦理線上採購洽談，提供國外買主採購花蓮農產加工品的機會。

▲現場有外貿協會的專人解說，即時辦理線上採購洽談。

花蓮縣政府表示，疫情改變了消費大眾生活型態，世界各國採取嚴格的邊境管制，造成實體經貿活動延滯、甚至取消，為持續有效地協助花蓮農產品走向國際，花蓮縣政府會持續與外貿協會、本縣農友、農民團體、農企業合作，在疫情期間以利用數位化線上洽談、線上拓銷團及線上展覽等數位行銷方式，拓展國際貿易，持續讓花蓮優質農產品走入國際市場。

►腦公！你不可以賴帳喔