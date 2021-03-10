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311滿10年！　日本購買福島產品猶豫比例首低於1成

我們想讓你知道…https://www.japantimes.co.jp/news/2021/02/28/national/fukushima-products-survey/?fbclid=IwAR1AmRG5ODDGktdUkhAZL-Q9ttYEnk_NNoZg-AkTERyaTcbwHKsjB9QRVzw https://www.rti.org.tw/news/view/id/2093722

▲311福島核災事件將滿10年。（圖／路透）

▲311福島核災事件將滿10年。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

日本311福島核災屆滿10年，仍有約8.1%消費者對於購買福島縣出口產品抱有遲疑。雖然這項數據是10年來最低，也是首度低於1成，可是日本消費者事務和食品安全大臣井上信治（Shinji Inoue）仍表示，「我感到非常遺憾，現今福島縣的食品真的非常安全。」

日本2011年規模9.0的強震和海嘯引發「福島第一核電廠」災變，釋放大量輻射進入空氣、土壤、水源中，對健康有極大危害。對此，消費者廳從2013年開始，針對災區食品購買意願進行調查。今年1月中旬對東京、大阪等11個鄰近災區督府縣、共5200人進行調查。

結果顯示，對於購買福島縣產品抱有疑慮的民眾，百分比從2014年的19.6%每年持續遞減，去年數據為10.7%，如今則降到8.1%，首度低於一成。而災情最為嚴重的三縣，包括岩手縣和宮城縣，消費者猶豫比例也降至6.1%。此外，對於產品中放射性物質檢查表示不知情的民眾高達6成，顯示消費者對此事關心程度降低，已不再過多擔憂。

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