配合下課十分鐘開側門　土庫圖書館瞬間成為學童閱覽室

▲圖書館去年開始與土庫國小合作，利用學童下課十分鐘的時間，打開圖書館的側門，讓學生從校園便利進入圖書館借閱書籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣土庫鎮立圖書館首度榮獲《整體閱讀力表現績優城市》鄉鎮市人口2.2萬人至3.7萬組，全國第5名。土庫鎮立圖書館讓學童有均等的機會使用圖書館資源，協助土庫、馬光、宏崙國小全校辦理借閱證，每一年圖書館都走入校園當中，讓孩子認識圖書館提倡全民閱讀。

土庫鎮長張榮麗表示，自上任以來將文化推展放在首位，深知文化是土庫的未來、是教育的根基。這兩年來致力於圖書館環境改善，圖書館馬光分館2020年爭取閱讀設備升級計畫，已將二樓完整規畫並開放使用。我們也透過各種多元閱讀推廣，例如故事手作、作家有約、主題書展、影片欣賞、參訪導覽等方式，行銷圖書館資源。

▲雲林縣土庫鎮立圖書館首度榮獲《整體閱讀力表現績優城市》鄉鎮市人口2.2萬人至3.7萬組，全國第5名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

在土庫國小校長關勝周的大力支持下，圖書館去年開始與土庫國小合作，利用學童下課十分鐘的時間，打開圖書館的側門，讓學生從校園便利進入圖書館借閱書籍。打造出「整個圖書館都是土庫國小的閱覽室」，讓土庫國小的孩子有更豐富的圖書資源，並且讓走動圖書館成為一種習慣，讓閱讀成為一種日常。

土庫鎮長張榮麗說，如今圖書館的努力成果獲得國家級肯定，大幅提升辦證率和借閱率。為了閱讀，我們願意多走一哩路，走進校園、走進社區；竭力將閱讀的火炬提高一點，以照亮更多需要人們。讓閱讀成為一種日常，讓圖書館成為土庫的文化客廳。

▲土庫圖書館透過各種多元閱讀推廣，例如故事手作、作家有約、主題書展、影片欣賞、參訪導覽等方式，行銷圖書館資源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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