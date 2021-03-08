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偏鄉校長請吃雞排！國中生當「奢豪享受」沒人吃　真相讓人鼻酸

▲「109學年度全縣普及化大隊接力賽」，四湖鄉飛沙國中一年級學生獲得第5名。 （圖／校方提供）

▲飛沙國中校長陳昭龍與學生約定，「只要拿到獎牌，不論名次，校長就請吃雞排」，遠奔20公里外買回36份熱騰騰雞排。（圖／校方提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣飛沙國中參加「109學年度全縣普及化大隊接力賽」，一年級學生獲獎，校長請孩子們吃雞排，卻有多位學生拿到雞排並不是大口咬下，而是將其寶貴地收下，留著放學後與家人一起共享，原來一般人常見的零食來到這裡，確是極其珍貴，只因偏鄉資源彌缺，數公里內沒雞排店，孩子們將得來不易的美味留與家人共享。

大隊接力賽上個月26日在斗南田徑場舉行，飛沙國中一年級學生參賽，奪得全縣一年級組第5名，並且比在學校練習的成績快了1分多鐘。校長陳昭龍賽前就和學生約定，只要接力賽跑比賽能夠獲獎，校長就請吃雞排，但當天是元宵節市區與台西鄉市區的雞排店未營業，陳昭龍不放棄，最後找到20公里外的麥寮鄉買到36份雞排犒賞大家。

▲「109學年度全縣普及化大隊接力賽」，四湖鄉飛沙國中一年級學生獲得第5名。 （圖／校方提供）

▲雲林縣飛沙國中參加「109學年度全縣普及化大隊接力賽」，一年級學生獲獎，校長請孩子們吃雞排，孩子們開心合照。（圖／校方提供）

校長陳昭龍原以為，孩子們領到雞排會趁熱大口吃下，未料放學問了幾位學生卻意外得到回覆「還沒有吃，帶回家吃。」陳昭龍認為，飛沙國中所在的飛沙村，連一家賣雞排的店都沒有，最近的雞排店在四湖市區，距離飛沙也有4公里遠，對於市區學生再平常不過的雞排零食，對飛沙國中的學生而言已是一種奢侈。

女學生也靦腆道出因家庭經濟的因素，雞排要帶回家當晚餐的一道菜，與家人分享。據了解，2名女學生平時會打包學校營養午餐回家當晚餐，寒暑假時則領取縣府所發的幸福飽胃站午餐券，也有領取社會獎助學金。其中1名女學生來自單親新住民家庭，靠父親務農家維持家計，她想與父親分享雞排的好滋味。

陳昭龍說，學生選擇把雞排帶回家可能是想和家人一起共享，學生「懂事」讓他覺得很感動，也感謝家長會提供獎勵金購買雞排。

▲「109學年度全縣普及化大隊接力賽」，四湖鄉飛沙國中一年級學生獲得第5名。 （圖／校方提供）

▲「109學年度全縣普及化大隊接力賽」，四湖鄉飛沙國中一年級學生獲得第5名。 （圖／校方提供）


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