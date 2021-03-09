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民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

▲▼【獨家直擊】【王定宇藏地下情】愛妻立委形象崩壞　王定宇1週5夜同居美女發言人。（圖／鏡週刊提供）

▲2020年12月7日上午7:44前往車庫。王定宇頻繁留宿顏若芳在台北的住處儼若同居，去年12月7日一早二人還一同前往車庫取車。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一直給人愛家愛妻形象的民進黨立委王定宇爆出同居風暴，對象是小他17歲的民進黨美女發言人顏若芳。本刊獨家直擊，家住台南的王定宇，近幾個月頻繁留宿顏若芳台北的住處，2人不但時常同進同出，一起過夜後的早晨，顏若芳還經常充當司機，親自開車送王到立法院上班，甚至貼心送早餐，2人同巢過夜的次數最多一週達五夜，2人互動儼然就像同居人。

本刊直擊，王定宇頻繁在顏家過夜，最多一週達5晚，常態一週也有3至4晚，他通常都在週日晚間抵達顏的住處，有時顏不在家，王依舊熟門熟路地拿著門禁卡進入顏家過夜，從過夜次數及互動模式看來，二人儼然就像是同居的情侶。

▲▼【獨家直擊】【王定宇藏地下情】愛妻立委形象崩壞　王定宇1週5夜同居美女發言人。（圖／鏡週刊提供）

▲2020年11月3日20：29，同返顏家。這夜，搭著顏若芳車回到顏家的王定宇，提著大包小包與顏一同步入顏的住處。

本刊直擊，去年12月13日起連續五晚，2人都在顏的住處過夜，有時是各自返回顏的住處，有時則由女方開車一起抵達顏家，再一前一後進入大樓。

例如當月15、16日二天清晨，顏都先步出住處把車開來，過了大約40秒，同樣戴著口罩的王才提著公事包走出一樓大門，坐上顏的車子一同離開。當月17日晚上8點20分，王又搭女方的車子回到顏的住處，下車時只見他提著大包小包，以門禁卡進入顏家，顏停妥車後，才晚3分鐘踏入家門。

▲▼【獨家直擊】【王定宇藏地下情】愛妻立委形象崩壞　王定宇1週5夜同居美女發言人。（圖／鏡週刊提供）

▲2020年12月7日7：44樓下等待。王定宇在顏若芳家過夜，都由顏先前往住處車庫取車，王隨後才出門搭她車一同離開。

▲▼【獨家直擊】【王定宇藏地下情】愛妻立委形象崩壞　王定宇1週5夜同居美女發言人。（圖／鏡週刊提供）

▲07：44觀察狀況。比顏若芳晚40秒踏出大門的王定宇，先左顧右盼觀察周邊狀況，顯得小心翼翼。

▲▼【獨家直擊】【王定宇藏地下情】愛妻立委形象崩壞　王定宇1週5夜同居美女發言人。（圖／鏡週刊提供）

▲07：44　王定宇一出門，驚見顏仍在車庫前，先往右邁步，似在迴避與顏同框。

▲▼【獨家直擊】【王定宇藏地下情】愛妻立委形象崩壞　王定宇1週5夜同居美女發言人。（圖／鏡週刊提供）

▲07：44遲疑迴避。王定宇遲疑3秒後，才走到顏的身旁，2人卻零互動。

不只如此，本月1日、2日連續2晚，本刊也直擊王定宇夜宿顏若芳香閨，2日、3日上午，2人也都同時出門，並由顏開車載王離開。3月的第一週，王就在顏家留宿3晚。

▲▼【獨家直擊】【王定宇藏地下情】愛妻立委形象崩壞　王定宇1週5夜同居美女發言人。（圖／鏡週刊提供）

▲2020年12月14日11：55。王定宇頻繁在顏若芳住處過夜，這天同樣由顏先出門至車庫取車。

▲▼【獨家直擊】【王定宇藏地下情】愛妻立委形象崩壞　王定宇1週5夜同居美女發言人。（圖／鏡週刊提供）

▲2020年12月14日11：56。待顏若芳將車駛出車庫後，王定宇隨後踏出顏家上了她的車。

本刊調查，立法院目前有大安會館及台北會館2棟立委住宿會館，均為個人套房，提供苗栗以南立委住宿，每位立委登記以2間為限。

王定宇與顏若芳過去都被黨內歸為三立董事長林崑海所領導的「海派」，去年海派部分人士轉型成立新派系「湧言會」，由王出任召集人，是該派系唯一的一席中常委，顏也隸屬該系統，二人更是湧言會7人決策小組的核心成員。

▲▼【獨家直擊】【王定宇藏地下情】愛妻立委形象崩壞　王定宇1週5夜同居美女發言人。（圖／鏡週刊提供）

▲2021年1月17日14：39。同屬民進黨「湧言會」的王定宇與顏若芳今年1月一起參加派系活動，但2人公開互動並不熱絡。

而王、顏二人在公開場合除了公務外，卻無太多親密互動。今年1月17日下午2點，本刊直擊王、顏同赴高雄出席「湧言盃公益慢速壘球賽」，王是參賽隊員，顏則是應援團，但當時已頻繁同居的王、顏兩人，公開場合幾乎沒有互動，顏全程僅在一旁默默地扮演啦啦隊。

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