蔡英文96小時解決「鳳梨禁令」　日媒：大陸經濟施壓後繼無力

▲民進黨「買鳳梨 挺農民」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對中國大陸突襲「鳳梨禁令」，民進黨立委王定宇8日在臉書分享日經亞洲新聞（Nikkei Asia）的報導指出，總統蔡英文政府在96小時就從國外加訂、國內原料增購、大型通路加購，還沒有加上個別消費者增購的量，就已經超過一年出口大陸的總數，加上「保價收購」機制，鳳梨價格不僅沒崩盤，還供不應求。

面對中國大陸日前突襲「鳳梨禁令」，王定宇在臉書表示，政府除了要處理每年約4噸的對中出口量，還要破除「價格崩跌」的預期心理，這一點影響的不僅僅只是鳳梨而已。

不過，蔡英文政府在96小時就從國外加訂、國內原料增購、大型通路加購，王定宇表示，在還未計入個別消費者增購的量，就已經超過一年出口大陸的總數。且「保價收購」機制，鳳梨的價格不僅沒有崩碟，反而還供不應求。

根據經亞洲新聞（Nikkei Asia）8日的報導，內容點出，中國大陸最近對台灣經濟的施壓，看起來已經後繼無力。報導指出，台灣政府在社群平台發起「自由鳳梨」行動，呼籲民眾跟企業購買自己國家生產的鳳梨，結果不到幾天，國內的訂單和國外，好比日本的訂單，已經超過出口大陸的總數。