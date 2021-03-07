蔡英文、侯友宜親臨HBL賽場「同框」　替冠軍隊伍泰山、淡商喝采

▲109學年度HBL高中籃球聯賽決賽最終日賽後頒獎典禮，總統蔡英文及新北市長侯友宜一同與女子組冠軍淡水商工隊員合照。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

109學年度HBL甲級總決賽7日在台北小巨蛋登場，男子組由泰山上演「逆轉秀」擊敗南山，奪下隊史首座冠軍，而女子組由淡水商工順利拿下二連霸。總統蔡英文、新北市長侯友宜都到場觀賽，在頒獎典禮時，他們還同框合影，一起為球員喝采。

HBL男子組冠軍決賽晚間在台北小巨蛋登場，上演南山高中與泰山高中的激烈對戰，蔡英文在跑完行程後，也順利在球賽下半場親臨現場觀戰，而精彩的球賽也正好從下半場開始上演。

泰山下半場開賽一度落後南山達13分，但末節泰山在徐宏煒轟下23分，以及劉宥儇關鍵切入逆轉三分打帶動下，成功以81比78上演「驚天逆轉秀」擊敗南山，奪下隊史首座冠軍。

女子組方面，稍早由衛冕軍淡水商工對上力拼隊史第6冠的永仁。不過，淡商從開賽就展現猛烈炮火，幾度領先達28分，早早讓比賽沒了懸念，最終以76比51奪勝，以跨季16連勝完成二連霸，同時也拿下隊史第11座冠軍。

在這場熱血的高中籃球比賽落幕後，蔡英文也特別留下來擔任頒獎嘉賓，負責頒發男子組與女子組的冠軍獎盃；而在球員大合影時，蔡英文更與侯友宜一起來到場中央，替所有高中球員喝采。