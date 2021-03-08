「女性不必被刻意當樣板」　蔡英文：希望不會再看到「女強人」

▲38婦女節，總統蔡英文錄製短片鼓勵女性突破性別框架。（圖／翻攝總統府網站）



記者陶本和／台北報導

適逢「國際婦女節」，總統蔡英文上午透過影片祝福每一位婦女朋友「婦女節快樂」。她在影片中表示，希望有一天翻開報章雜誌，不會再看到「女強人」這個詞彙，正如同從來不會看到「男強人」三個字。

蔡英文表示，台灣各個領域有許多認真、堅毅的女性，打破僵化的藩籬，可以看到越來越多女性軍官、警官，消防員在第一線上山下海、冒險犯難，守護國人生命財產安全。

蔡英文說，在防疫的期間，第一線醫護團隊中，有女性採檢人員、分裝口罩的藥師、疫苗研發的研究員，都可以看到女性身影；而在科學、商業、政治與運動等產業，也都有越來越多女性，開拓屬於自己的天地。

蔡英文指出，看到女性在專業崗位上發光發熱，讓她由衷感到高興，但是她有個期待，就是希望在每一專業領域上，女性傑出表現不必被刻意當成樣板，而是被當成理所當然的成為存在。

蔡英文強調，希望有那麼一天，翻開報章雜誌，不會再看到「女強人」這個詞彙，正如同我們從來不會看到「男強人」這三個字。她承諾，政府會繼續致力打破性別刻板印象、實現性別平權，讓女性都能勇於挑戰、突破框架，成為自己喜歡的自己，也成為與眾不同的自己。