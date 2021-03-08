游盈隆曝珍愛藻礁衝擊「民進黨當權派」：蔡英文等無一倖免　

▲桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區。（資料照／記者林振民攝）

記者蕭羽耘／台北報導

「珍愛藻礁」公投有望衝破60萬連署，台灣民意基金會董事長游盈隆8日表示，這樣的演變，讓蔡政府措手不及，甚至驚慌失措，民進黨當權派怎麼想也想不到會有這一天。

游盈隆在臉書表示，藻礁公投成案直接撞擊蔡政府權力核心，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦，以及經濟部長王美花等人無一倖免，可以說是前所未見、聞所未聞，如果處理不好政治後果嚴重。

游盈隆說，蔡政府有公投不能輸的壓力，但環保團體此番來勢洶洶且聲勢浩大，不下於國民黨所發動的反萊豬公投；再加上，反萊豬與藻礁公投很可能在過程中出現相乘效果，催出公投高投票率，這正是蔡政府最擔心、最不樂意見到的。

至於藻礁公投獲熱烈響應，游盈隆提出，藻礁公投連署過程中，民進黨執政當局本不以為意，完全不看好它能成案，等到發現參與連署人數日漸增多的時候，竟擺出高姿態譴責、教訓或恐嚇相關當事人，包括一些知名的獨派人士和團體，這反而激發出民間社會強大的反彈力量，快速推進公投連署人數。

他表示，黨內眼見苗頭不對，民進黨高層聽從知名獨派人士建議，放低姿態試圖尋求與反三接的環保人士溝通，最後破局並不令人意外，因為藻礁公投既已實質成案，火車已經出車站，要如何回頭呢？