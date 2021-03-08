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鄉鎮市長改官派？　藥師嘆：行政權過度擴張是開民主倒車

▲▼蔡英文6日南下彰化「大饒香山寺」參拜時的合影。（圖／總統府提供）

▲蔡英文6日南下彰化「大饒香山寺」參拜時的合影，同日也參加了彰化縣民進黨黨務座談。（圖／總統府提供）

實習記者陳妙津／綜合報導

總統蔡英文6日在彰化縣民進黨黨務座談時，有與會者提出為避免派系及黑金掌控等弊端，鄉鎮市長應改為官派，農會也該改革，像農田水利會一樣不再舉辦選舉。蔡英文則回應，將交由行政院研議溝通，未來按照程序辦理。不過藥師林士峰認為，「廢止鄉鎮市長選舉改成官派，是開民主的倒車，行政權過度擴張，非台灣人之福。」

林士峰6日在臉書上指出，正常的思維，不是應該教育民眾，重視自己手中神聖的一票，每張選票都代表著民意，是能改變台灣的力量，廢止鄉鎮市長選舉改成官派，是走民主的倒車，過度擴張的行政權會走向極端的獨裁政權，絕非台灣人民之福，「總統，你們認為派系掌控的選舉，也是民主制度的表現」。

PTT上對鄉鎮市長官派一事也掀起熱議，有網友持反對立場，直接大酸，「我支持偉大的黨直接稱帝」、「我看立法院乾脆也官派好了，選一個總統就好」、「順便建議總統無限期好了，改成世襲」、「又能塞一堆缺給自己人了，以後側翼只會更多」、「官員國家隊」、「翻譯：拎北選不贏，直接官派贏」、「秦始皇的郡縣制現在連鄉鎮長都中央派了」、「又能塞一堆缺給自己人了，以後側翼只會更多」。

不過也有網友認為可以有效加快行政效率，贊成改為官派，「一旦官派，鄉鎮市民代表也消失，又省一堆錢」、「早該改官派」、「地方鄉鎮市長跟農會早該改官派了，這點我挺DPP」、「還好吧，六都不就是官派有很差嗎?至少也是高考過的」、「市的區長不就官派的，有怎樣嗎？」、「台灣沒有停滯不前的本錢」、「區長官派要依公務人員任用法任用，這些都是考試及格的」、「官派上下一心至少效率比較好」。

內文摘要 與會人員提出的建議，包括目前鄉鎮市長及代表會很多都是由派系及黑金掌控，反而影響地方發展，建議中央將鄉鎮市長改為官派；目前正在進行的農會基層選舉，也有類似情形，建議農會選舉必須改革；蔡英文表示，會交由行政院研議與溝通。 ————...

藥師林士峰發佈於 2021年3月6日 星期六
 
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