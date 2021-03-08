德基水庫驚現「水底枯林」創47年新低！　台中人嚇死：從沒見過

▲德基水庫創47年新低！驚現罕見「水底枯林」。（圖／翻攝「小草工作室」粉絲團）

記者許力方／綜合報導

「47年來第一次啦！我們也很訝異！」台中德基水庫出現罕見旱象，連電廠人員都不敢相信，8日統計的蓄水量更是來到10.3%，幾乎見底，水位早在2月就已經低於集水門的高度，創下歷史新低紀錄，有不少民眾在中橫公路上遠眺水壩奇景，平日潛藏在水底下的峽谷枯林顯露，宛如水墨畫的「殘山剩水」讓人驚嘆。

德基水庫為台灣最高壩，列為世界十大高壩之一，是中部最大者，近日水情拉警報，創下56年首次沒有颱風紀錄，尤其中部旱情嚴峻，德基水庫8日統計也只剩下10.3%蓄水量，有效蓄水量僅1911萬立方公尺，水位下降到1338公尺，早在2月3日時就已經降到比集水門1350公尺還低，為1974年創壩以來最低紀錄。

德基水庫電廠副廠長日前受訪時感嘆，這是47年來第一次，「我們也很訝異，我們想說不可能會有這種情形發生。」也因為水位新低，不僅停止發電1個月，大甲溪電廠也於8日宣布，若水位達1325公尺將停止供水。許多網友更驚呼連連「從沒見過德基水這麼少」、「嚇死人」。

因應旱情，水利署3日起實施竹苗中地區全日減壓供水措施，雖然時序進入梅雨季，上周鋒面帶來降雨，但因太久沒下雨，導致和平山區河溝、山壁乾燥，雨水都被土壤吸收，水情仍吃緊，導致德基水庫挹注水量有限，大甲溪電廠指出，德基水庫主要供應大台中地區民生、工業用水，目前每天提供石岡壩每秒11立方米的出水量，若後續水位下降至1325公尺將停止供水。

有民眾3日在中橫遠眺德基水庫，發現大乾旱導致平日潛藏在水庫鏡面下的枯林顯露出世，「小草工作室」作者更形容這片「殘山剩水」，讓人被震懾住，「一種迥異於過往熟悉島嶼山水樣貌的奇特感」，深怕記憶一如雨季來後再度淹沒地無影無蹤，當下立刻拍照留存。

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