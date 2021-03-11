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日本人「送100份蛋包飯」！感謝台灣311伸援手：10年了一樣好朋友

▲▼311大地震10周年，日本人送100份蛋包飯。（圖／翻攝自日台交流広場（台湾と日本））

▲100份蛋包飯發放完畢。（圖／翻攝自日台交流広場（台湾と日本））

記者黃可昀／綜合報導

今天是日本311大地震10周年，當年全體台灣人有錢出錢、有力出力，和日本人一同重建家鄉，也是在那時候牽起了台日兩國的友誼橋樑。一名來台灣開蛋包飯專賣店的日本人，今天中午提供了100份免費蛋包飯，要感謝台灣人311大地震時給予的援助，「過去我改變不了，未來我讓他更好。」

這名在台開餐廳的日本人在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」表示，今天100份蛋包飯已經在中午全數發放完畢，出發點是為了感謝台灣10年前的幫忙，他心中一直惦記著這份國際友誼，「十週年的我們兩國都一樣是好朋友，會盡力去幫助台灣各地的。」

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▲▼311大地震10周年，日本人送100份蛋包飯。（圖／翻攝自日台交流広場（台湾と日本））

▲311大地震10周年，日本人送100份蛋包飯。（圖／翻攝自日台交流広場（台湾と日本））

照片中可見，餐廳中午就塞滿大量人潮，排隊人龍從店門口一路轉彎進巷子內，所以100份蛋包飯迅速就發光，老闆還製作了2張小卡，一張是日本國旗上頭寫著謝謝台灣，另一張則是感謝台灣過去的幫助，並祈禱「永遠の友達」。網友紛紛感動留言，「哪一家呀，下次帶朋友去支持」、「好棒喔在我家附近的老店，原來老闆是日本人」、「也謝謝日本朋友支持臺灣的鳳梨」、「下次經過一定要過去捧場」。

據了解，日本311大地震發生於2011年3月11日，是日本有觀測紀錄以來第一個規模超過9的地震，甚至引發40公尺高的海嘯，造成至少1萬5000人死亡、2500多人失蹤、6000多人受傷，後來日本政府便將3月11日訂為「國家災難防治日」。

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