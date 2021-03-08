北部進帳621萬噸雨水「老天多給我們一個禮拜」　官員嘆：救不了

▲中南部水情嚴峻，數個水庫蓄水量只剩10%左右「見底」。（圖／林桔春提供）

記者許力方／綜合報導

水情拉警報！台灣去年豐水期間創下56年來首次沒有颱風紀錄，西半部集水區自6月起至今降雨量僅為歷史的2至6成，造成枯旱嚴重，桃園以南至高雄亮起黃、橘燈號，減壓、減量供水，6日鋒面報到配合人工造雨，石門、寶二水庫都有進帳，水利署統計北部一天賺了約621萬噸水量，以新竹地區目前一天約100萬噸用水，「等於老天爺多給我們一個禮拜，6天的水量」。

6日北部地區出現明顯降雨，水利署預估可帶來621萬噸水量，主要集中在中北部，以寶山水庫進帳最豐，約有36毫米，永和山、明德跟石門等水庫大概20多毫米，但挹注仍有限。副署長王藝峰指出，降雨效果大概達到621萬噸水量，「差強人意」，下在集水區的水未來幾天也會慢慢流入水庫，但這次主要下在北部，未能替枯旱的中南部幫上忙，旱象短期依舊難解。

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▲▼鋒面降雨顯著啟動人工增雨，石門水庫有進帳。（圖／水利署）



水情嚴峻，全台已有13個水庫蓄水量低於50%，北區包括寶二、永和山、明德水庫蓄水量都只有約10至12%，中區更是全幾乎全員低於50%，鯉魚潭、德基、霧社水庫、石岡壩都不到15%，南區的白河水庫已經缺水見底，蓄水量掛0，曾文水庫也僅15%，但乾涸的水庫反而成為清淤最佳時機，南水局趁機趕工「空庫陸挖」，盼回春恢復庫容。

其中，位於苗栗永和山水庫的水面下原本隱藏著一座「水下土地公廟」，因為水位節節下降，浮出水面，一旁岩壁乍看像極羅馬競技場，也意外成為乾旱奇景。明德水庫上游，也因為湖底裸露龜裂，變成大草原，旁邊還有一小瀑布，奇景再現，卻彷彿警報燈亮，令人憂心忡忡。

▼苗栗永和山水庫乾到見底，台版「羅馬競技場」意外曝光。（圖／林桔春提供）



因應6日及7日清晨鋒面來襲，北水局積極配合人工造雨，只要氣候等適當條件允許，就會實施，在宣布二期稻作停灌後已實施超過20次，這次為新竹以北地區帶來不小雨量，雖降雨以平地居多，但仍分別在寶二及石門水庫各有32毫米及20毫米雨量，是自去年11月起枯水期較明顯有感的降雨，石門水庫下降逐漸減緩，目前目標是在5月底能保有1個月的用水需求。

水利署指出，以新竹地區為例，去年底開始加大翡翠水庫支援板新地區每日80萬噸以上自來水，讓石門水庫有能力供水新竹，並在2月完成桃園支援新竹幹管，供水每日20萬噸，才讓寶山及寶二水庫獲得喘息，避免空庫危機。

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