　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北部進帳621萬噸雨水「老天多給我們一個禮拜」　官員嘆：救不了

▲苗栗水庫乾到見底　台版「水庫羅馬競技場」意外曝光。（圖／林桔春提供）

▲中南部水情嚴峻，數個水庫蓄水量只剩10%左右「見底」。（圖／林桔春提供） 

記者許力方／綜合報導

水情拉警報！台灣去年豐水期間創下56年來首次沒有颱風紀錄，西半部集水區自6月起至今降雨量僅為歷史的2至6成，造成枯旱嚴重，桃園以南至高雄亮起黃、橘燈號，減壓、減量供水，6日鋒面報到配合人工造雨，石門、寶二水庫都有進帳，水利署統計北部一天賺了約621萬噸水量，以新竹地區目前一天約100萬噸用水，「等於老天爺多給我們一個禮拜，6天的水量」。

6日北部地區出現明顯降雨，水利署預估可帶來621萬噸水量，主要集中在中北部，以寶山水庫進帳最豐，約有36毫米，永和山、明德跟石門等水庫大概20多毫米，但挹注仍有限。副署長王藝峰指出，降雨效果大概達到621萬噸水量，「差強人意」，下在集水區的水未來幾天也會慢慢流入水庫，但這次主要下在北部，未能替枯旱的中南部幫上忙，旱象短期依舊難解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鋒面接近降雨顯著，水利署在各地水庫加碼啟動人工增雨。（圖／水利署）

▲▼鋒面降雨顯著啟動人工增雨，石門水庫有進帳。（圖／水利署）

▲▼石門水庫缺水_空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

▲▼石門水庫缺水_空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

水情嚴峻，全台已有13個水庫蓄水量低於50%，北區包括寶二、永和山、明德水庫蓄水量都只有約10至12%，中區更是全幾乎全員低於50%，鯉魚潭、德基、霧社水庫、石岡壩都不到15%，南區的白河水庫已經缺水見底，蓄水量掛0，曾文水庫也僅15%，但乾涸的水庫反而成為清淤最佳時機，南水局趁機趕工「空庫陸挖」，盼回春恢復庫容。

其中，位於苗栗永和山水庫的水面下原本隱藏著一座「水下土地公廟」，因為水位節節下降，浮出水面，一旁岩壁乍看像極羅馬競技場，也意外成為乾旱奇景。明德水庫上游，也因為湖底裸露龜裂，變成大草原，旁邊還有一小瀑布，奇景再現，卻彷彿警報燈亮，令人憂心忡忡。

▼苗栗永和山水庫乾到見底，台版「羅馬競技場」意外曝光。（圖／林桔春提供）

▲苗栗水庫乾到見底　台版「水庫羅馬競技場」意外曝光。（圖／林桔春提供）

▲苗栗水庫乾到見底　台版「水庫羅馬競技場」意外曝光。（圖／林桔春提供）

▲苗栗水庫乾到見底　台版「水庫羅馬競技場」意外曝光。（圖／林桔春提供）

因應6日及7日清晨鋒面來襲，北水局積極配合人工造雨，只要氣候等適當條件允許，就會實施，在宣布二期稻作停灌後已實施超過20次，這次為新竹以北地區帶來不小雨量，雖降雨以平地居多，但仍分別在寶二及石門水庫各有32毫米及20毫米雨量，是自去年11月起枯水期較明顯有感的降雨，石門水庫下降逐漸減緩，目前目標是在5月底能保有1個月的用水需求。

水利署指出，以新竹地區為例，去年底開始加大翡翠水庫支援板新地區每日80萬噸以上自來水，讓石門水庫有能力供水新竹，並在2月完成桃園支援新竹幹管，供水每日20萬噸，才讓寶山及寶二水庫獲得喘息，避免空庫危機。

►「資生堂百優乳霜」超低價！加大版下殺2100元

▲▼全台水情嚴峻。（圖／水利署）

▲▼全台水情嚴峻。（圖／水利署）

ET快訊
吃咖哩「下體味道怪怪」　最美博士揭5食物臭爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

向天多要一滴水！因應多變春雨　北水局採多元抗旱作為

稀薄雨量解不了日月潭的渴　月牙灣「天使的眼淚」淪為年輪蛋糕

北部進帳621萬噸雨水「老天多給我們一個禮拜」　官員嘆：救不了

工作數年「存款暴增百萬」！他嘆：日子反而不快樂　網曝1項超關鍵

台灣龍珠基隆嶼15日開放登島　喜迎賓「每天限定1200人」

老婆買「神秘小鐵罐」竟要1800　人夫一看傻眼：價值在哪

靈魂意外和殺人魔互相交換！綾瀨遙《天國與地獄》變臉諜對諜

鐵齒高中生偷看送肉粽！耳邊傳低語「輪到你囉」…父母破門崩潰

鬆口談「台帛旅遊泡泡」　陳時中：採用「綠色通道」模式

台農發虧損「吉仲幫」坐大位？陳吉仲：水果議題勿導向人事紛爭

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

吳孟達公祭／周星馳來送達叔了..　送花圈悲痛：永遠懷念

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

日本神人用黏土 + 樹脂還原電影　海底竄出「巨齒鯊」...臨場感超強

北部進帳621萬噸雨水「老天多給我們一個禮拜」　官員嘆：救不了

工作數年「存款暴增百萬」！他嘆：日子反而不快樂　網曝1項超關鍵

台灣龍珠基隆嶼15日開放登島　喜迎賓「每天限定1200人」

老婆買「神秘小鐵罐」竟要1800　人夫一看傻眼：價值在哪

靈魂意外和殺人魔互相交換！綾瀨遙《天國與地獄》變臉諜對諜

鐵齒高中生偷看送肉粽！耳邊傳低語「輪到你囉」…父母破門崩潰

鬆口談「台帛旅遊泡泡」　陳時中：採用「綠色通道」模式

台農發虧損「吉仲幫」坐大位？陳吉仲：水果議題勿導向人事紛爭

一周2變天「北部只有一天好天氣」　又濕又涼降雨熱區曝

19歲弟自撞襪子狂滲血！脫掉瞬間「腳趾掉出來」　結局好氣又好笑

美元還要再跌35％？謝金河語帶玄機：注意反彈訊號

賈靜雯曬合照慶生修杰楷！　甜曝夫妻日常…1句話被狂猜「有了」

通姦除罪化！小三爽翻「快用民法告我啊」　正宮成全她的願望

北部進帳621萬噸雨水「老天多給我們一個禮拜」　官員嘆：救不了

侯佩岑「童年快樂」被罵翻！　律師：把刀對準她猛插其實不太厚道

工作數年「存款暴增百萬」！他嘆：日子反而不快樂　網曝1項超關鍵

宋慧喬、全智賢跌出榜外！　2021南韓最美女星榜單曝…孫藝珍只排第10

愛情裡最不可原諒的「劈腿」為何一直發生？關鍵在兩個原因

連比爾蓋茲都臣服！《為什麼要睡覺》告訴你睡眠重要二三事

帶愛犬拍婚紗慘遭一腳無情推開　柴堅定眼神：這個男人是偶的！

生活熱門新聞

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

神秘小鐵罐1800　人夫：價值在哪

礁溪飯店留負評！　女客不滿要「免費住一晚」

鎮瀾宮祈雨神鳥「商羊」突墜地　媽祖不在意

大狗衝過台南地下道　她追到公墓看清楚嚇壞高燒好幾天

一周2變天「北部只有一天好天氣」

情侶結婚用LINE告知被嫌沒禮貌！阿姨唱衰：不祝福

19歲弟自撞襪子都血！脫掉瞬間腳趾掉出來

爆乳鋼琴YouTuber別人學不來！鐵粉曝關鍵

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

拒載4大1小被媽嗆　Uber司機1句話被讚爆

側拍海底撈陪吃小伙伴　女網友心動了！

爽工月薪6萬　他卻嚇到想離職

3人點7碗「到隔壁加點排骨」！闆娘菜單丟垃圾桶

更多熱門

相關新聞

因應多變春雨　北水局採多元抗旱作為

因應多變春雨　北水局採多元抗旱作為

北區水資源局7日指出，因應多變春雨，讓石門水庫水情止跌回升、新竹寶山第二水庫水位下降趨緩，該局只要有適當條件即實施人工增雨，不論平日到假日、白天到午夜日夜24小時隨時待命作業，目前共計進行地面焰劑施放15次、高空燄彈4次、無人機焰劑2次及協調軍方空中增雨2次，力求向天多要一滴水。

石門水庫蓄水率不到五成　全台節水7.1億噸「相當3.5座石門水庫」

石門水庫蓄水率不到五成　全台節水7.1億噸「相當3.5座石門水庫」

苗栗永和山水庫見底　奇景浮現如「羅馬競技場」

苗栗永和山水庫見底　奇景浮現如「羅馬競技場」

寶二水庫剩12%　經濟部開放鑿井取水

寶二水庫剩12%　經濟部開放鑿井取水

周末踏青探訪水岸之美　新竹紅樹林河道遙想舊港歷史

周末踏青探訪水岸之美　新竹紅樹林河道遙想舊港歷史

關鍵字：

水庫寶山石門水庫水利署北水局

讀者迴響

熱門新聞

25歲愛滋女搭車　遭受票員、司機性侵

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

難插手澎恰恰債務！　小亮哥曝與債主私交

南韓恐第一個從全球「消失」！

小薰當媽了！兒子今年上大學

莊凌芸媽崩潰痛哭！駁斥「從小不要女兒」…痛揭離婚家暴內幕

吃咖哩「下體味道怪怪的」！最美博士揭5食物爆臭

大臣專挑美人跪著用嘴接　再吞下去

吳孟達二弟曝他親認周星馳是朋友

神秘小鐵罐1800　人夫：價值在哪

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面