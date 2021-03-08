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環保綠點兌換遊台南　環保省錢又有趣！

▲推廣全民綠生活，為提升民眾環保集點APP使用及綠點兌換，台南市環保局輔導環保集點特約機構，提供兌點服務，歡迎善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲推廣全民綠生活，為提升民眾環保集點APP使用及綠點兌換，台南市環保局輔導環保集點特約機構，提供兌點服務，歡迎善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

推廣全民綠生活，提升民眾環保集點APP使用及綠點兌換，台南市環保局輔導藏金閣、南瀛天文館、走馬瀨農場、尖山埤江南渡假村及天埔社區5家環境教育設施場所、22家綠色餐廳、劍橋大飯店、尖山埤江南渡假村、安平倆倆民宿、台南維悅酒店4家環保標章旅館，加入環保集點特約機構，提供兌點服務。

▲推廣全民綠生活，為提升民眾環保集點APP使用及綠點兌換，台南市環保局輔導環保集點特約機構，提供兌點服務，歡迎善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民眾可利用綠點折抵環保標章旅館住宿房價，環境教育設施場所中的南瀛天文館、走馬瀨農場、尖山埤江南渡假村可以使用綠點折抵門票票價，藏金閣和天埔社區環境教育園區則可以使用綠點折抵產品價錢，使用綠點到綠色餐廳則可抵用餐費或兌換餐點。

▲推廣全民綠生活，為提升民眾環保集點APP使用及綠點兌換，台南市環保局輔導環保集點特約機構，提供兌點服務，歡迎善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，下載環保集點APP ，註冊後並登入成為會員即可綁定相關載具，於搭乘大眾運輸、購買具環保標章、碳足跡標籤及為台灣製造的商品，即獲得環保綠點。綠點除上述於特約機構兌換，亦可於合作通路之綠色商店兌換、折抵具有環保標章或碳標籤認證的綠色商品，也可自備環保杯至全國各7-11門市免費兌換中杯熱美式或中杯熱拿鐵，好康多多，以上兌點方式與相關資訊皆可於環保集點APP或環保集點官網（https://www.greenpoint.org.tw/GPHome/）查詢。

▲推廣全民綠生活，為提升民眾環保集點APP使用及綠點兌換，台南市環保局輔導環保集點特約機構，提供兌點服務，歡迎善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑說因受疫情影響，國內旅遊興盛，手邊有綠點尚未兌換的朋友們，不妨來台南走走，使用綠點來場綠色旅遊，遊環境教育設施場所、吃綠色餐廳、住環保標章旅館，也提醒大家旅遊自備盥洗用具，環保又衛生。

養出水潤、零細紋嫩肌
 

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