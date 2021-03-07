台南安平命案死者出殯　祭品驚見「長槍」！136警重兵佈防

▲台南市警方在南區西門路一段「憶廬園」王姓死者告別式周圍道路設下路檢點攔查，並在大門逐一過濾記錄到人士身分，全程錄影監控嚴防滋事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南2月16日在安平遭刺殺身亡之王姓死者，7日上午在南區西門路一段「憶廬園」舉辦告別式，道上兄弟約200人到場弔唁，台南市警方動員136名警力在場設下檢點及攔檢點逐一過濾弔唁者身分，並攔截未成年男女53人帶回分局調查，並通知家長領回，有效嚴防不法份子串聯滋擾。

據了解，台南安平被「蝦米」蔡嫌等人刺殺身亡的王姓死者，在道上似乎擁有好人緣，王男死者其友人紛紛在臉書PO文，讚賞王男係有情有義的「好人」，待人和氣，樂意幫助朋友，很少「發脾氣」，如果有發脾氣都是為了挺朋友，所以王男友人在臉書發起串聯號召數百人，在告別式當天到場送王男最後一程。

台南市警局為嚴防現場不法份子串聯滋擾，市警局長方仰寧指派刑事警察大隊、保大霹靂小組及第三分局、第四分局等支援所轄第六分局，總計動員約136名警力，重兵部署在會場周邊西門路一段、新都路雙向車道，層層設置4個路檢點，加強實施攔檢盤查可疑人車並蒐證，另在告別式會場大門，以刑事警力逐一過濾紀錄弔唁人士身分，以優勢警力防止任何可能發生的暴力衝突或治安疑慮，有效遏止不法犯罪。

警方為防制不法份子滋事，已於事先對其約制告知不准未成年人入場、不准使用幫派旗幟、不准穿幫派制服，警方在各路檢點均未見持旗幟或著幫派制服之人士，惟仍有約53名未成年男女分批成群結隊欲進入會場，警方依警察職權行使法與少年事件處理法等相關規定，帶返勤務處所查證，經登記、勸導後，通知家長帶回，其餘查無可疑犯罪的人士，在警方強制約制下，在告別式過程中，並未發生任何違法情事。

▲告別式過程也有「白獅」舞獅表演，火化給死者祭品除一般豪宅、汽車模型、死者生前經營的車行模擬模型、超商外，也有「長槍」，似乎是想給死者充足的「軍火」，讓死者在陰間事業「蒸蒸日上」火紅興盛。（圖／記者林悅攝，下同）

市警六分局分局長陳錦文表示，本次強勢執法是為預防有任何危害治安的衝突出現，展現警方澈底掃蕩治安毒瘤的決心，不讓黑幫擾亂社會秩序，以保障市民安居樂業，提供優質生活環境。

據了解，7日上午約近200名死者親友到場參與王姓死者告別式，其中有53名男女少年被警方帶回留置調查外，有100多人分批參與公祭，令人感到好奇地是，告別式過程也有「白獅」舞獅表演，還有火化給死者的祭品中，除一般豪宅、汽車模型、死者生前經營的車行模擬模型、超商外，也有「長槍」（下圖），似乎是想給死者充足的「軍火」，讓死者在陰間事業「蒸蒸日上」火紅興盛，或許這正是「道上兄弟」與一般人的不同思惟。

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