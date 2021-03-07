台南停車場命案！死者告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南日前爆發黑道連續殺人案，地方上綽號「蝦米」的蔡姓角頭捲入網路直播主勒贖案，不但教唆小弟在安平區停車場撞殺與他有權利車糾紛的王姓男子（31歲），還持雙槍轟殺綽號「建文」的幫派老大，全案隨著蝦米等人落網、收押後暫告一段落；今（7日）王男告別式於台南舉行，警方也出動136人到場戒護，嚴防不法份子滋事，並當場查獲53名未成年男女，當場帶回警局並通知家長領回。

▲王男告別式約有100多名親友到場憑弔。（圖／記者林悅攝）

▲警方出動大批警力到場高度戒備，以防有人滋事。（圖／記者林悅攝）

王男告別式今早於台南市南區憶盧園憶盧廳舉行，警方不敢大意，出動136名刑事、制服警力到場戒護，並在鄰近出入要道設下4處路檢點，強加盤查，以防有心人士私藏武器趁隙滋事，同時前來弔祭人士身分也需逐一登錄、拍照建檔，以利事後追查。

初步了解，今早約有100多名親友到場憑弔，警方現場也查獲53名未成年男女，經查部分青少年是搭著來自高雄阿蓮區的遊覽車前往，初步供稱不認識死者、僅是陪同前往，警為求謹慎，先行將少年、少女帶回警局，並逐一通知家長領回。

警方指出，告別式過程相當平和，在警方強力戒護下未有事端發生，稍早11時告別式結束，大批警力也從現場撤離。

▼警方在告別式現場設下4處路檢點，共查獲53名未成年男女，通通遭帶回警局、並通知父母領回。（圖／記者林悅攝）