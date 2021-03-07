「黃色大狗」衝過台南地下道！她追到公墓看清楚嚇壞　高燒好幾天

▲「華南地下道」於1980年完工，有汽車道和機車道。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享小時候行經台南一處很有名的地下道，好奇追著「黃色大狗」，一路跑到公墓，卻驚見一名「沒穿衣服、用四肢在地上快速爬行的人」，回家高燒好幾天，所幸遇到神奇魔法阿嬤收驚。對此，不少人都猜到，事發地是南區的中華南路「華南地下道」。

「人生有段時間總會容易遇一些無法解釋的事，那陣子也很常半夜掛急診。」當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，從家裡到醫院有一小段路程，那段路有80%都沒有住家，有一段是公墓和靈骨塔，還有一個很有名的地下道。

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原PO回憶，當天掛完急診回家的路上，大概凌晨3、4時，車子行駛到兩旁都是公墓的路段，突然看見前方有一隻黃色大狗快速衝過去，心想大概是黃金獵犬或拉布拉多之類的狗，因很少看到這類犬種的流浪狗，加上那附近很少住家，所以更加深了她的好奇心。

▼原PO當下以為看到黃金獵犬或拉布拉多。（示意圖／翻攝免費圖庫pexels）



原PO表示，她努力追終於在墳墓區看到狗狗，但有點奇怪，因狗狗移動的速度很快，快到像《火影忍者》裡的瞬間移動那樣，「看清後發現那是一個人，一個沒穿衣服，用四肢在地上快速爬行的人........在高低不平的墓區裡靈活地高速移動。」

「那瞬間一整個汗毛豎起」，原PO指出，默默把頭轉回來，心想應該看到什麼不該看的，回家後還是發了幾天高燒，小時候總不免俗要喝點香灰、符水，給神明收驚一下，「神奇的魔法阿嬤說，『半暝眼睛麥亂看吼，驚到膜代誌，收一收就好啊』（台語，半夜不要亂看，被嚇到沒事，收驚收一收就好）。」

原PO說，到現在還是無解那晚看到的是什麼，「但我真正害怕的是，為什麼連亂看都會被發現啊⋯也慶幸那晚那個奇怪的人，沒發現我看到了祂，那似乎是個不太好的東西...」

原PO回覆網友的問題說，此事發生在小時候，重點對方還全裸，好像在找些什麼，嚇得她背脊發涼。不少網友則猜到，是台南很有名的「華南地下道」。據介紹，該地下道於1980年完工，一旁是南山公墓和台南市立殯儀館，也因此有許多繪聲繪影的靈異傳聞。

▲▼華南地下道一旁是南山公墓和台南市立殯儀館，也因此有許多繪聲繪影的靈異傳聞。（圖／翻攝Google Map）