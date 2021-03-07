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「我被反鎖」台南男困5樓公寓火窟！　消防破門真相曝光

▲台南市北區東豐路133巷內一處公寓5樓驚傳失火，報好消防人員迅速滅火救人，人員傷亡。（圖／讀者提供，下同）

▲台南市北區東豐路133巷內一處公寓5樓驚傳失火，消防人員迅速滅火救人，幸無人員傷亡。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區東豐路133巷內1處公寓5樓，7日傍晚6時許驚傳火警，1名住在5樓1名男子向報案稱遭人反鎖受困屋內，門前有火勢在燒，消防局出動大批消防人車馳抵，10多分鐘撲滅火勢，並破門救出受困男子，幸無人傷亡。

台南市消防局119勤務中心，7日下午5時57分許據報，北區東豐路133巷內1處公寓的5樓發生火警，有1名男子受困屋內，119人員以電話與該男子聯繫，請他待在屋內安全處，消防人員會迅速前往滅火救人。

消防局派出公園、和緯、東門、中正等消防分隊11輛各式救災車及21名消防人員趕往搶救，消防人員進入該公寓5樓，發現1住戶的門口有火舌竄出，現場有一雜物在燃燒，消防員隨即利用滅火器在晚上6時8分許撲滅火勢，並用破壞器材破門而入，救出受困屋內男子，幸火煙未蔓延進入屋內，男子平安。

▲台南市北區東豐路133巷內一處公寓5樓驚傳失火，報好消防人員迅速滅火救人，人員傷亡。（圖／讀者提供，下同）

據了解，受困屋內獲救的61歲胡姓男子表示，當時他聽到門外傳來「碰」的響聲，就試著要打開門、從開啟的門縫看到門外有火光，但門沒有打開，就嚇得打119報案。

消防員滅火後表示，門會打不開，應是當時火勢燃燒高溫使得門出現熱膨現象，讓門不易開啟，該門並無上鎖情形，胡男聽到聲響應是燒到壓縮氣體罐物品所發出，且樓梯間堆放的雜物是胡男所有。

警方調閱附近監視器也未發現案發時有可疑人物進出公寓，警、消初步排除人為縱火的可能性，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

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