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高虹安諷刺王美花「鑿井取水」：天公伯聽到後趕快來了一場大雨

▲民眾黨立委高虹安。（資料照／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委高虹安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內水情告急！新竹、苗栗、台中首度實施全天減壓供水，用水量大的新竹科學園區也受到影響，然而經濟部長王美花受訪時卻表示可「鑿井取水」。對此，民眾黨立委高虹安6日諷刺，天公伯聽到此解方後，今天趕快來了一場大雨；她也批評，極端氣候影響下，缺水衝擊半導體產能，​政府真的應該負責任，提出更聰明的解方。

王美花5日在立法院受訪時表示，旱災指揮中心3日決議新竹、苗栗、台中全天減壓供水；至於缺水是否影響晶片生產？她則回應，科學園區或工業區的用水需求，可以在旱災期間鑿井使用。

王美花今（6）日受訪時進一步解釋，科學園區「鑿井取水」是旱災時的不得已短期措施，是因應特殊天候狀況，以前就有的機制。

不過，這番「鑿井取水」言論很快引發PTT網友討論，有人批評，「科技廠用水量會不會一天就地層下陷啦」、「抽地下水的意思嗎」、「鑿井？她是認真的嗎？」、「還好沒說：科學園區可以開除濕機」、「這傢伙真的是經濟部長XDDDD」、「大家別嘴喔，這是最強的經濟部長」、「這是古代經濟部長嗎XD」、「這種文組笨蛋到底是誰選的」。

高虹安也於晚間透過臉書諷刺，天公伯聽到政府協助竹科缺水的解方竟然是「鑿井取水」，今天趕快來一場大雨，以拯救缺水之苦。她諷刺，「古有匡衡鑿壁借光，今有美花鑿井取水」，井水抽多問題更多。

高虹安批評，2019年時，時任經濟部長沈榮津說台灣水、電、地都不缺，如今他升行政院副院長後，這些問題有解決了嗎？水資源作業基金如今淪為赤字，政府治水除了撒錢，還有什麼方案？是否敢於正視並解決水價問題？​

高虹安喊話，極端氣候影響下，缺水衝擊半導體產能，更凸顯台灣缺乏資源與能源供給策略佈局的困境！​我們的政府，真的應該負責任，提出更聰明的解方。

面對質疑聲浪，經濟部在臉書澄清，這個訴求是科學園區廠商主動提出，並由相關單位在抗旱會議中代為反映，希望在最極端的乾旱狀況下，能有一些應變抗旱作法。而在抗旱會議的裁示後，也有幾家主要產業，已經開始詢問跟評估可行方案。

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