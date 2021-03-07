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「阿富汗軍醫」跨國求援　新竹婦險成人肉提款機

▲「阿富汗軍醫」跨國求援　台女差點成人肉提款機。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲羅姓女子差點成為詐騙集團的人肉提款機。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名60歲的羅姓婦人，在網路交友認識一名自稱阿富汗軍醫的男子，利用詐騙老梗獲取羅女信賴後，央求她幫忙匯款2萬8千元於指定帳戶，還好機警的銀行行員發現異常，才趕快通知轄區員警到場處理，經由打詐經驗豐富的員警不斷勸說，女子才打消匯款念頭。

5日中午，新竹縣三民派出所接獲台灣銀行臨櫃報案，一名年約60歲的羅姓婦人在網路認識自稱阿富汗軍醫的男子Chien Hung，男子自稱女兒生日將近，無法把錢從阿富汗匯至居住在美國的女兒，希望羅女可以幫他轉帳新台幣2萬8千元至指定帳戶。

▲「阿富汗軍醫」跨國求援　台女差點成人肉提款機。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲「阿富汗軍醫」利用假照片在網路交友釣魚。

警方到現場了解，發現這個「指定帳戶」是台灣郵局帳戶，且男子還使用詐騙常見的「照騙」騙取羅女信任，員警發覺有異立刻勸阻羅婦不要上當，羅女經由勸阻後也同意打消匯款念頭，並感謝行員機警及時通報和員警耐心勸阻，使她免於金錢損失。

新竹縣三民派出所呼籲民眾，網路交友在尚未確認對方的真實身分之前，千萬不要透露個資、存款、財產，更不能將私密照片傳給對方。另外，只要談到錢，並以投資、繳稅金、保證金等理由要求匯款，必定是詐騙伎倆，請民眾加強防範，避免落入陷阱，人財兩失。

▲「阿富汗軍醫」跨國求援　台女差點成人肉提款機。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲員警經常偵辦詐騙案件，很快就發現這個跨國求援案情不單純。

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