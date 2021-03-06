命懸一線畫面曝！警休假遇「浩劫重生」：為救人海釣泡湯也值得



▲一名漁民出海作業時，疑似因風浪打翻船落海，剛好遇到釣船返港幸運獲救。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣警察局刑事警察大隊偵查佐葉東浩在休假時搭乘「外埔木星一號」出海海釣，剛好看見漁民因翻船在舢舨上載浮載沉，葉東浩與海釣船長張木星以及其他9名釣客趕緊出手救援，將落海的漁民順利帶回港，雖然海釣行程泡湯，但大家都認為救人一命比漁獲豐收更重要。

葉東浩在今天的休假中排定出海海釣，早上6點多，他搭乘「外埔木星一號」和幾名釣友一同出航，大約9點左右，風浪突然變大，基於安全考量，大伙決定先回近港等候觀察。

就在回港途中，船長張木星聽到釣客說，遠處疑似有釣客落海，他趕緊將船駛近，果然看到一名漁民坐在翻覆的舢舨上，在海上載浮載沉、揮手呼救，船上釣友趕緊拋下救生圈並將漁民拉上岸，順利載回外埔漁港。

▲雖然海釣行程因此取消，但是大家都認為救人更重要。

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