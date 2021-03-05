黃豪平衰捲詐團！尾牙買魔術道具被騙　再遭受害聯盟討公道氣炸

記者黃宥寧／台北報導

警政署5日偵破「第三方詐騙」，知名主持人黃豪平更在前年也遭詐騙，讓他氣到PO文罵詐騙集團。豈料對方竟將他手機號碼外流表示「有任何問題可以馬上聯繫」，讓他超無辜被捲入。刑事警察局循線於新北市新莊區逮到蘇男及譚男，初步得知他們涉及18起詐騙案，不法所得10萬元，依詐欺罪嫌及違反《洗錢防制法》送辦。

src="//cdn2.ettoday.net/images/5392/d5392825.jpg" alt="▲黃豪平被冒用電話騙錢，詐騙集團還寄「禮物」給他。（圖／翻攝自臉書／黃豪平）" width="600" height="400" title="▲黃豪平被冒用電話騙錢，詐騙集團還寄「禮物」給他。（圖／翻攝自臉書／黃豪平）" />

▲黃豪平被詐騙集團冒用電話騙錢，甚至收到詐騙集團挑釁的「禮物」給他。（圖／翻攝自臉書／黃豪平）

男星黃豪平前年為了尾牙表演活動，在網路社團花了7500元購買魔術道具，豈料竟上詐騙集團地當，甚至遭對方外流他的手機號碼，意圖陷害他成為詐欺共犯一員，當時他還接到4人電話，甚至共組「受害者聯盟」，表示要硬起來和詐騙集團對抗。

最扯的是，黃豪平還收到詐騙集團寄給他的「禮物」，包裝袋上就直接寫著「悻仁給豪平的禮物」，打開來裡面是個手機殼。他雖然試圖報案，但因為電話外流沒有造成實質損失，警方也無法幫他處理，只能告訴受害者先去報案，並預告會把各網友被騙的過程拍成影片PO上網，讓更多人知道此事，避免再出現受害者。

▼黃豪平被冒用電話騙錢，詐騙集團還寄「禮物」給他。（圖／翻攝自臉書／黃豪平）

電話遭外流的黃豪平，只能向來電的人逐一解釋，希望讓這些被害者知道發生什麼事。對此，他也透過臉書提醒大家：「除了注意『黃倖仁』以外，持續注意『先付款』、『高單價』、『音響器材』等交易情境。抓不到他們，至少不要讓他們騙到。」但最後仍遭其他被害人誤會，在不堪其擾之下，只好選擇報警。

警方獲報後，調閱相關帳戶資料及金流進行追查，查獲住新北市新莊區的蘇男及譚男。蘇男先在臉書上申設名稱為「黃倖仁」的帳號，在二手商品臉書社團內張貼買賣樂器、魔術道具與行動電話配件等廣告，再以所謂「第三方詐騙」手法實施詐術。

▼警方曝光三方詐騙手法。（圖／記者黃宥寧翻攝）

蘇男於臉書交易平台內假扮「賣家」，尋找想購買高價商品的買家，接著轉貼他人商品資訊向買家私訊兜售，待買家答應購買後，蘇男立即在臉書隨機挑選欲出售低價商品賣家，再假扮「買家」佯裝想買商品，進而取得賣家匯款帳號資訊，蘇男再轉貼賣家所提供匯款帳號資訊給買家並指示其匯款。



等到買家完成匯款並回傳交易明細，蘇男再轉傳給賣家以確定完成入款；此時蘇男轉對賣家謊稱委託友人代為匯款但溢付商品款項，指示賣家將溢付款項（即買家所匯款項）匯回另名共犯譚男名下帳戶。另外，由於賣家將商品依約寄送給買家，當買家發現收到（低價）商品與約定不符時，即向警方報案，導致不知情賣家帳戶遭到警示及凍結。

▼嫌犯至少涉及18起案件、共35名被害人，不法所得逾10萬餘元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方逐步清查，蘇男、譚男2人至少涉及18起案件、共35名被害人，不法所得逾10萬餘元，3日持票將2人拘提，並查扣作案用手機等證物，訊後依刑法詐欺罪嫌及違反洗錢防制法移送新北地檢。

警方呼籲，網路購物雖然便利、快速及匿名的特性容易遭詐騙集團利用，尤其網路金融交易陷阱多，一時難以查證。在網路平台交易前，應多觀看交易對方之評價，選擇可信度高、有實體店面的對象交易，且最好與對方約定使用面交或貨到付款方式，並驗完貨再付款，以免落入歹徒的網路詐騙陷阱，如有疑似詐騙訊息，可撥打警政署 165 反詐騙諮詢專線，以保障自身權益。

下午茶派對必備

噁男劫財色遇高中神妹空手奪白刃 驚呆！出獄犯第2案「被繳械」

《炮仔聲》臨演扮皮卡丘狂鑽她車頭燈 MC姊怒炸：還說我奶很香



3人睡同張床「妳閨蜜歸ME」！渣男隔女友伸手狂摸 詭辯：做春夢