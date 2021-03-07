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快訊／郭台銘、宋楚瑜半夜合體直播「假的！」　網友還洗版喊＋1

▲▼郭台銘、宋楚瑜半夜合體直播「假的！」（圖／翻攝自假郭台銘Facebook帳號）

▲郭台銘、宋楚瑜半夜合體直播「假的！」（點圖可放大／翻攝自假郭台銘Facebook帳號）

記者董美琪／台北報導

假「郭台銘」帳號到處現蹤！近日常有「無藍勾勾、粉絲數很少」的郭台銘臉書帳號，不斷用送錢贈獎等直播方式，詐騙民眾個資。郭台銘辦公室6日緊急公告，這些是詐騙，也已刑事警察局報案。不過7日凌晨又出現宋楚瑜、郭台銘合體直播吃東西的影，讓不少民眾誤以為真，底下也有很多網友趕緊叫大家不要看！「是假的！」，直播到最後，又突然中斷。

最近網路瘋傳郭董直播贈送5000美金的詐騙訊息，民眾若誤點釣魚網址很有可能被騙取個資，郭台銘辦公室指出，近來有許多假冒郭台銘投資獲利的新聞，或假冒郭台銘名義直播贈獎，來騙取民眾個資或要求民眾提供帳號等詐騙行為。

假郭台銘會po「我是郭台銘，我將為前300名寫下“ 晚安 ” 的人們提供5,000美元的現金，這是真實的，祝您好運！」「請在此處領獎，註冊後，請享用此款金，希望這很有用。」不斷以郭台銘與宋楚瑜合體吃飯影片，騙民眾以為是真實直播。

7日半夜又出現「假郭台銘」直播，其實郭台銘、宋楚瑜等人一起吃豆漿早餐是2019年12月的事情。一些看過新聞的網友，趕緊在下面留言洗版提醒「是假的」，不過還是有很多不知情的網友相當驚喜、信以為真，紛紛留言喊「晚安」，以為真的可以拿到5,000美元。

郭台銘辦公室強調，郭台銘即日起將不會在粉絲專頁或任何社群工具中辦理贈獎活動，民眾只要收到相關資訊，一定就是詐騙，請勿相信。

另外，郭台銘辦公室也強調，郭台銘會嚴正向社群平台業者檢舉，並向刑事警察局報案，「詐騙手法不斷翻新，民眾應提高警覺」，避免受騙。

▼假郭台銘影片到處出現，播到一半就刪影片，之後仍不斷隨機出現。

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