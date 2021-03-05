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台3線驚魂！35噸化學槽車「無人駕駛」　直衝民宅…她坐屋內嚇傻

▲烏龍駕駛忘拉手煞車　化學車一路衝民宅…他坐屋內嚇傻。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲楊姓駕駛忘記拉手煞車，讓化學槽車一路滑行差點衝進民宅。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣台3縣62K關西段下午發生一起烏龍車禍，一名化學槽車駕駛在行前置換車頭時忘記拉手煞車，沒想到下車後發現化學車一路滑下坡，駕駛見狀急跳上車，終於在車頭衝進門宅前緊急拉住手煞車，才避免禍事發生。

這位烏龍的楊姓駕駛原本預計明日出車前往載化學廢液回公司，今日預先進行調換車頭準備，卻一時忘記手煞車沒拉，就將車停在台3縣62K處的馬路邊一處空地上。

楊男下車後才發現車子緩緩移動，接著加速衝下坡，他驚覺不妙，由於無人控制，方向盤造成偏移，車頭眼看著就要朝對向民宅衝了進去，楊男才想起手煞車未拉，情急下追車跳了上去，還好槽車在碰觸到民宅鐵捲門時即時被煞住，才沒釀成大禍。

▲烏龍駕駛忘拉手煞車　化學車一路衝民宅…他坐屋內嚇傻。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼化學槽車在車頭碰觸到民宅鐵捲門的瞬間被緊急拉住。

▲烏龍駕駛忘拉手煞車　化學車一路衝民宅…他坐屋內嚇傻。（圖／記者陳凱力翻攝）

民宅主人當時在屋內，她說看到對向的化學車要衝進來的樣子幾乎嚇壞，後來看到駕駛跳上車，沒多久化學車在千鈞一髮之際緊急停止，讓她鬆了一口氣，事後民宅主人與楊姓駕駛達成和解，事情終於圓滿落幕。

▲烏龍駕駛忘拉手煞車　化學車一路衝民宅…他坐屋內嚇傻。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼化學車橫擋在馬路上，差一點就要弄成大禍。

▲烏龍駕駛忘拉手煞車　化學車一路衝民宅…他坐屋內嚇傻。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲烏龍駕駛忘拉手煞車　化學車一路衝民宅…他坐屋內嚇傻。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼鐵捲門只有輕微碰撞傷，駕駛已和民宅主人達成和解。

▲烏龍駕駛忘拉手煞車　化學車一路衝民宅…他坐屋內嚇傻。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲烏龍駕駛忘拉手煞車　化學車一路衝民宅…他坐屋內嚇傻。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲化學車停在對向一處空地，後來慢慢移動，又下坡加速衝向民宅。

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