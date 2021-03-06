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高雄嬤捧290萬現金買黃金：挖嘛驚尬袂系　差一小時多花7000元

▲▼黃金。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲黃金。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

高雄一名80歲劉姓婦人日前決定大手筆購買50兩黃金，並與銀樓老闆談妥290.3萬元的價格，她到臨櫃提領現金時，警方擔心她遇詐好心提醒，不料卻耽誤了「時機」，晚1小時付款最終多花了7000元才買到手。

據《自由時報》報導，劉姓婦人根據在國外的兒子所提供的投資消息，決定買入50兩黃金，並到臨櫃提領現金。行員為免她遇詐，請警方前來關心。

高雄市警三民一分局哈爾濱派出所於4日中午，接到博愛路高雄銀行通報疑似詐騙案，警員黃崇瑋、張世昕趕來了解，到現場後詢問婦人，「書記官、少年仔來拿，攏無（書記官有要來拿錢嗎）？」

趕時間的劉婦打算一領到錢馬上回銀樓，隨口回稱「挖嘛驚尬袂系（我也怕得要死）！」警方見她這麼說，加上劉婦一直催促員警放行，更懷疑是遇上騙徒。

員警聯繫銀樓後，確認劉婦的確常買黃金，原本的阻詐任務改為騎車護送她前往熱河街銀樓。等到劉婦帶著290萬元回到銀樓後，沒想到這一小時的空檔金價又漲了，店員透露現在要291萬元。老婦人嫌貴又跑了兩家銀樓，但發覺價格更高，只好折返第一家忍痛成交，嘆稱「耽誤時機，漲了7000元。」

三民一分局長古瑞麟說，家中若有長者欲提領鉅款，最好有家人陪同，並協助注意提領過程有無疏漏，也可主動請求行員或警方協助，或是撥打165反詐騙諮詢專線、或110專線查證。

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