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社會 社會焦點 保障人權

「總統府」訂180箱是惡搞！鳳梨伯兒險遭騙...再爆接到國罵電話

記者黃子倩／高雄報導

大陸1日起禁止進口台灣鳳梨，引起許多果農對生計的擔憂！但在國內鳳梨農如此艱困的時刻，卻有網友惡搞故意利用網路下單，用「總統府」的名義向高雄大樹鄉種植鳳梨的「鳳梨伯」下了18筆鳳梨訂單（每筆10箱），總計訂購180箱，鳳梨伯的兒子覺得事有蹊蹺、打電話跟總統府求證，這才知道差點受騙，對此，高雄市警方接獲報案後，現以加重詐欺、間接毀損罪偵辦中。

▲▼ 鳳梨伯之子差點受騙趕緊到警局報案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄大樹鄉鳳梨伯之子險些遭到詐騙，趕緊跑到鄰近的派出所報案。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，鳳梨伯的兒子是在3日接獲民眾透過網路銷售平台下訂的18筆訂單，由於收貨資訊打的都是總統府的電話還有地址，讓他感覺有異狀，所以先打電話到總統府總機求證，這才發現這18筆共180箱的鳳梨訂單根本不是總統府下訂的，驚覺險些受騙！鳳梨伯的兒子隨即到仁武分局溪埔派出所報案，警方依規定受理並開立受（處）理案件證明單。

警方指出，鳳梨伯的兒子是在收到訂單的隔天下午約2點，自行打電話到總統府求證，府方回應沒有「下訂紀錄」，這才驚覺自己受騙，除此之外，鳳梨伯兒子還加碼指出，近日收到不少通沒有顯示電話號碼的來電，一接通確認他們是「鳳梨伯」，就飆出國罵、口出惡言，這點也讓他們十分無奈。

仁武分局6日晚間接獲報案之後製作筆錄，積極投入偵辦，目前對於這起冒名下訂或者惡意棄單的行為，行為人恐觸犯刑法加重詐欺以及間接毀損罪，另外警方也呼籲民眾切勿心存僥倖冒名下單或惡意棄單，另賣家審核訂單時亦請多方查證，以避免有被騙（害）情事發生。

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